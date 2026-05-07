‎ASSE : Une mauvaise nouvelle tombe avant le SC Amiens !

‎‎L’ASSE avance vers le duel face au SC Amiens avec une inquiétude grandissante autour d’Augustine Boakye et de plusieurs cadres sous menace disciplinaire. Dans une fin de saison où chaque détail compte, Philippe Montanier doit désormais jongler entre urgence sportive et calcul stratégique.

‎ASSE : Boakye sanctionné, mais pas immédiatement

‎La défaite à Rodez a laissé des traces dans les têtes… et dans les carnets de l’arbitre. Augustine Boakye a récolté un nouveau carton jaune, son dixième avertissement de la saison. Une barre symbolique qui entraîne automatiquement une suspension après validation de la commission de discipline.

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‎Le milieu offensif stéphanois devrait toutefois rester disponible contre le SC Amiens. Le vrai danger se situe ailleurs. Si l’AS Saint-Etienne dispute les play-offs de Ligue 2, Boakye pourrait manquer un rendez-vous capital. Une absence qui ferait désordre au pire moment de la saison.

‎Montanier surveille un groupe sous pression

‎Derrière le cas Boakye, plusieurs joueurs marchent désormais sur un fil. Florian Tardieu et Ebenezer Annan ne possèdent plus qu’un seul joker avant une suspension automatique. Une situation délicate pour Montanier, obligé d’anticiper chaque duel et chaque contestation. ‎Le technicien stéphanois sait qu’une montée ne se joue pas seulement avec du talent.

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Elle se construit aussi avec de la maîtrise émotionnelle. Dans les vestiaires de Ligue 2, les cartons coûtent parfois plus cher qu’une erreur défensive. À Saint-Étienne, on regarde désormais autant les feuilles de match que le classement. Et dans une montée qui se joue au millimètre, un carton jaune peut parfois devenir rouge écarlate pour tout un club.