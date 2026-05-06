ASSE :C1, Caïazzo raconte son plus grand souvenir sur le PSG

Ancien propriétaire de l’ASSE, Bernard Caïazzo est séduit par les performances actuelles du PSG. Il l’a confié à L’Équipe avant la demi-finale retour de Ligue des Champions contre le Bayern à Munich.

ASSE : Ligue des Champions, Caïazzo émerveillé par le sacre du PSG, contre l’Inter

Bernard Caïazzo est un emblématique dirigeant du football français. Il a été propriétaire de l’ASSE de juin 2004 à juin 2024, soit pendant une vingtaine d’années. Depuis le 2 juin 2024, le club stéphanois est passé sous pavillon canadien, avec Kilmer Sports Ventures (KSV). Avant Saint-Etienne, l’homme d’affaires de 72 ans avait flirté avec l’Olympique de Marseille de Bernard Tapie, dans les années 1990.

Toutefois, il a toujours un penchant pour le Paris Saint-Germain. Dans un entretien avec le quotidien sportif, à la veille du match retour de demi-finale retour de la Ligue des champions contre le Bayern Munich, Bernard Caïazzo est dithyrambique sur l’équipe parisienne. Il évoque le souvenir plein d’émotions du premier sacre du Paris Saint-Germain en C1, face à l’Inter Milan (5-0), le 31 mai 2025.

« C’est quelque chose que je n’avais pas vu depuis […] », a-t-il confié. « Depuis l’époque de l’Ajax Amsterdam de Johan Cruyff, on n’avait pas inventé un autre type de football aussi différent. Pendant le match, j’étais émerveillé. En sortant, on se demande : « J’ai rêvé ? J’y étais vraiment ? » Ce sont des moments de vie, il faut savoir les savourer sur l’instant. Après ça, quand on regarde un autre match, on a l’impression d’un film de deuxième niveau », a raconté l’ancien patron de l’ASSE.

Bernard Caïazzo : « Le Paris Saint-Germain fera 2 ou 3 finales […] »

Fan de Paris, il assure que l’équipe de Luis Enrique va encore régner sur l’Europe pendant quelques années.

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« C’est ce jour-là que j’ai pris conscience de ce qu’était cette équipe du PSG : ce n’est pas un coup ponctuel, ça va durer. Je suis sûr qu’ils feront deux ou trois fois la finale dans les cinq prochaines années. Cette finale fait partie de mes cinq ou six plus grands moments de foot. Je me suis dit : « C’est le début d’une dynastie. » Je l’ai vécue avec (Jean-Claude) Darmon, (Nicolas) de Tavernost, (Patrick) Bruel », a témoigné Bernard Caïazzo.