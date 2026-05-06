Mercato ASSE : KSV passe à l’offensive pour un top joueur

L’ASSE aurait renoué le contact avec Enzo Bardeli, la cible prioritaire du club stéphanois depuis le mercato d’été 2025.

Mercato : Enzo Bardeli intéresse toujours l’ASSE

Grâce à ses performances avec l’USL Dunkerque en Ligue 2, Enzo Bardeli attire l’attention sur lui. L’ASSE avait tenté de le recruter pendant le mercato d’été dernier, mais en vain. Le club nordiste lui avait fermé la porte de sortie, alors qu’il est dans sa dernière année de contrat.

Même à l’hiver dernier, Kilmer Sports Ventures a essayé à nouveau de récupérer le décisif milieu de terrain, mais n’a pas réussi. Toutefois, il est toujours dans les petits papiers des responsables du groupe canadien. Malgré toute son attention focalisée sur la montée en Ligue 1 en cette fin de saison, le groupe canadien garde un œil ouvert sur la cible dunkerquoise.

KSV renoue le contact avec le clan Bardeli

D’après les indiscrétions du journaliste du quotidien AS, Andrés Onrubia Ramos, l’AS Saint-Etienne a eu un échange récemment avec l’entourage d’Enzo Bardeli. Les parties ont évoqué la possibilité de sa signature dans le Forez. Pour rappel, KSV négocie directement avec les représentants du joueur de 25 ans, car il est libre de tout engagement à l’issue de la saison.

Les décideurs stéphanois auraient bien voulu attendre de valider la montée de leur équipe en Ligue 1 pour lancer l’offensive pour le numéro 20 de l’USLD, mais plusieurs clubs s’activent déjà pour le recruter. Le confrère espagnol confirme le sérieux intérêt de Levante et Getafe en Liga.

Getafe y Levante siguen de cerca a Enzo Bardeli.



El mediocentro, uno de los mejores jugadores de la Ligue 2, acaba contrato en junio y hay varios clubes interesados. El Saint-Étienne contactó recientemente con él para ficharle, aunque sin grandes avances.



Bardeli dejará en… pic.twitter.com/K6P8A4hxYx — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) May 6, 2026

La cible de Saint-Etienne parmi les meilleurs joueurs de Ligue 2

Il faut noter qu’Enzo Bardeli fait partie des meilleurs joueurs de la Ligue 2, cette saison. Il est auteur de 9 buts et 6 passes décisives en 32 matchs disputés. Ces statistiques sont assez remarquables, pour un milieu de terrain.

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Il est justement parmi les 5 nommés aux Trophées UNFP, pour le titre de meilleur joueur de la saison. Le meilleur buteur de l’ASSE, Zuriko Davitashvili (13 buts et 4 passes décisives) figure également parmi les nommés.