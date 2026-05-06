Mercato LOSC : C’est fait, un deal à 4 M€ bouclé

Un indésirable du LOSC empile les buts en Turquie et croule sous les offres. Les dirigeants lillois attendent un chèque de 4 millions d’euros.

Mercato LOSC : Mohamed Bayo sur le départ ?

Le LOSC s’apprête à perdre gros. Alors que Mohamed Bayo enchaîne les buts en Turquie, le club nordiste voit s’éloigner tout espoir de rentabiliser son investissement initial. L’attaquant guinéen, autrefois indésirable dans le Nord, a radicalement changé de statut lors de son prêt au Gaziantep FK. En Süper Lig, il s’est métamorphosé.

Ses statistiques sont convaincantes. Bilan : 14 buts marqués et 3 passes décisives délivrées cette saison. Bayo a retrouvé son efficacité de renard des surfaces. Indispensable au maintien de sa formation, il affole les défenses adverses. Ce retour en grâce crée toutefois un scénario catastrophe pour les finances lilloises. Selon le média turc Fanatik, Gaziantep possède une option d’achat de seulement 4 millions d’euros. Le club turc compte bien l’activer pour faire une revente immédiate et lucrative dès cet été.

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Les performances de l’ancien Clermontois attisent les convoitises des cadors stambouliotes. Fenerbahçe et Besiktas surveillent déjà le joueur. Ils ne sont pas les seuls. Des clubs allemands, espagnols et italiens sont aussi chauds pour recruter le Guinéen. Stuttgart et Fribourg le suivent en Allemagne, tandis que la Lazio Rome et le Celta Vigo flairent aussi le coup.

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Recruté pour 14 millions d’euros, le buteur pourrait quitter définitivement le giron lillois pour un montant trois fois inférieur à son prix d’achat. Si Lille accuse le coup, Bayo, lui, savoure cette renaissance. À 27 ans, l’avant-centre tient sa revanche. Il s’apprête à signer le contrat le plus juteux de sa carrière alors que les portes des plus grands championnats s’ouvrent à nouveau devant lui.