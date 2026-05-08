Mercato FC Lorient : Un ancien de l’OM affole l’Europe !

En fin de contrat avec le FC Lorient, Bamba Dieng ne poursuivra pas son aventure en Bretagne. À 26 ans, l’attaquant sénégalais voit déjà plusieurs clubs européens se positionner sur son profil en vue du prochain mercato.

Mercato FC Lorient : La bataille est lancée pour Dieng

Auteur d’une saison aboutie, Bamba Dieng a inscrit 15 buts et délivré une passe décisive en 24 matchs toutes compétitions confondues. Des performances qui ont relancé son attractivité sur le marché des transferts. Estimé à environ 6 millions d’euros sur le marché par transfertmarket, l’international sénégalais représente une opportunité intéressante en raison de sa situation contractuelle.

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En Angleterre, Leicester City suit attentivement sa situation. Portsmouth et Blackburn Rovers ont également manifesté leur intérêt, tout comme Hull City, qui s’ajoute à la liste des clubs de Championship séduits par le profil de l’avant-centre du FC Lorient.

L’Allemagne et l’Espagne aussi dans la course

L’Allemagne est aussi une option crédible. Le Werder Brême et le FC St Pauli sont attentifs au dossier, tandis que plusieurs clubs de Bundesliga surveillent son évolution. En Espagne, le Séville FC s’est également positionné pour récupérer Bamba Dieng.

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Le club andalou cherche un attaquant capable d’apporter de la profondeur et de la mobilité dans son secteur offensif. Libre cet été, l’ancien de l’Olympique de Marseille devra désormais trancher parmi plusieurs options en Europe, dans un mercato où son profil ne laisse pas indifférent.