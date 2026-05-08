Mercato OM : Accord conclu, un vrai 10 arrive à Marseille

La direction de l’OM est sur le point de boucler la signature de sa première recrue estivale. Un accord définitif est trouvé.

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L’été s’annonce fort à l’OM. Marseille a déniché son futur numéro 10. Le club phocéen s’apprête à signer Mizo Verde, talent pur du Vissel Kobe, selon les informations de Santi Aouna. Pour s’attacher les services du milieu offensif japonais, la direction olympienne va débourser 10 millions d’euros, auxquels s’ajouteront 5 millions de bonus.

Ces dernières saisons, l’étincelle manquait cruellement au jeu marseillais. Cette panne d’inspiration récurrente a poussé les recruteurs à faire du recrutement d’un meneur de jeu leur priorité absolue. Ils ont exploré leurs réseaux mondiaux. C’est finalement en Asie que la solution est apparue.

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Mizo Verde impressionne par sa technique de balle. À 24 ans, ce dribbleur d’exception, redoutable sur coups de pied arrêtés, sort d’une saison éblouissante au Japon. Ses statistiques attisent les convoitises. Bilan : 12 buts inscrits et 14 passes décisives délivrées sous les couleurs de Vissel Kobe. C’est un profil qui manquait à l’effectif actuel.

Les négociations touchent au but. Selon Foot Mercato, l’accord final est imminent car l’OM a accepté les conditions japonaises : un montant fixe de 10 M€ complété par des bonus très accessibles. De son côté, le joueur trépigne d’impatience. Il voit dans la ferveur de Marseille le tremplin idéal pour sa carrière européenne.

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Tout semble prêt pour l’officialisation. Si les derniers détails administratifs sont réglés rapidement, Mizo Verde sera probablement la première recrue estivale. L’Olympique de Marseille tient peut-être enfin son nouveau guide technique. Le public du Vélodrome n’attend plus que la signature au bas du contrat.