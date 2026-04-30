FLASH Mercato : Le FC Lorient pique un crack défensif au PSG

Pratiquement convaincu d’évoluer en Ligue 1 la saison prochaine, le FC Lorient prépare déjà le mercato estival à venir et s’intéresse notamment à crack défensif du PSG. L’affaire pourrait rapidement se régler dans les semaines à venir.

Mercato PSG : Un titi se dirige vers un départ

D’après les informations du quotidien Le Parisien, le jeune latéral gauche du PSG, Yanis Bastaraud, pourrait faire ses valises et changer d’air cet été, alors qu’il cherche un projet convaincant pour poursuivre sa progression.

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À 18 ans, le joueur possède un contrat stagiaire qui court jusqu’en juin 2027 avec le Paris Saint-Germain. Mais le natif de Lagny-sur-Marne n’est pas satisfait de son temps de jeu avec les Espoirs du PSG et serait pour un départ à l’issue de la saison.

« Un accord verbal existerait d’ailleurs pour faciliter sa sortie en fin de saison, à condition que le défenseur trouve un projet lui permettant de s’épanouir », explique le journaliste Benjamin Quarez, qui ajoute que Yanis Bastaraud était d’ailleurs en essai toute la semaine dernière à Lorient.

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« Comme souvent en fin de saison, certains clubs en profitent pour mettre à l’essai de jeunes joueurs afin de les observer en vue d’une éventuelle signature. Peu utilisé avec les Espoirs du PSG, Yanis Bastaraud a ainsi saisi l’opportunité de se rendre à Lorient, où il était à l’essai toute la semaine dernière selon nos informations », rapporte le journal régional.

À ce stade, rien ne garantit une signature en Bretagne. Néanmoins, le jeune latéral gauche de 18 ans semble se diriger vers un départ et les Merlus pourraient bien en profiter.

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Nul doute qu’en cas de départ dans un club de Ligue 1, le Paris Saint-Germain veillera à inclure un pourcentage à la revente, comme cela a été le cas avec d’autres joueurs par le passé. Histoire de récupérer un joli chèque à horizon deux ou trois ans en cas de transfert vers l’étranger par exemple. Affaire à suivre…