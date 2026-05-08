INFO Mercato : Mohamed Bayo retrouve la cote en Europe !

En prêt du côté du Gaziantep FK, Mohamed Bayo vit une vraie renaissance. L’ancien meilleur buteur de Ligue 2, fort d’un exercice 2025-2026 maîtrisé, retrouve la cote auprès de pas mal de très bons clubs. Mais où en est exactement le dossier ?

Un transfert définitif pour Mohamed Bayo ?

Avec 14 buts et 3 passes décisives, Mohamed Bayo revit littéralement en Turquie. Clinique devant le but, faisant parler sa qualité de frappe mais également ses dribbles et sa vista, il est déjà courtisé par plusieurs clubs européens, dont deux géants du football turc.

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Prêté par le LOSC avec une option d’achat de 4 millions d’euros, l’intention de lever cette option est bien présente dans l’esprit des dirigeants de Gaziantep, la tendance serait à une revente immédiate dans un des clubs courtisant le joueur. On parlerait d’une revente aux alentours des 7 millions d’euros.

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En tout cas, plusieurs clubs voient en le numéro neuf une manière de redynamiser leur attaque. Parmi elles, la Lazio se serait présentée sur le dossier, suivie du Celta de Vigo. Avec comme victimes Galatasaray, Beşiktaş ou encore Trabzonspor cette saison, le Guinéen est devenu un serial buteur contre les grands clubs de Turquie, et cela joue forcément dans les décisions des clubs intéressés.

Deux géants d’Istanbul sur le dossier ?

Beşiktaş et Fenerbahçe seraient déjà sur le dossier. Selon le média turc Fanatik, les deux frères ennemis aimeraient redynamiser leur armada offensive avec le joueur de 27 ans. D’un côté, on cherche à trouver un duo pour accompagner le Coréen Hyeon-gyu Oh, et de l’autre, on a besoin d’un vrai numéro neuf pour permettre à un jeune Sidiki Chérif d’apprendre et d’ensuite récupérer ce poste.

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Rien ne garantit encore que Bayo s’envolera définitivement pour le Moyen-Orient, mais tout laisse à penser qu’il ne restera plus très longtemps du côté du nord de la France.