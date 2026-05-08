Ça bouge à l’OM : Oubliez Fournier, voici le nouveau DS !

Le nom de Julien Fournier était récemment en pole position pour succéder à Medhi Benatia. Mais la direction de l’OM se tourne désormais vers un tout autre profil pour le poste directeur sportif.

Mercato : L’OM tourne le dos à Julien Fournier

L’Olympique de Marseille jette ses dernières forces dans la bataille. Les hommes de Habib Beye devront remporter les deux derniers matchs contre Le Havre et Rennes pour tenter de participer à une coupe d’Europe la saison prochaine. Le futur de l’OM se joue aussi dans les bureaux de la Commanderie.

Le futur départ de Medhi Benatia, en fin de saison, laissera une place vacante que la direction souhaite combler sans tarder. Cela permettra de mieux préparer le mercato à venir. Plusieurs profils sont étudiés dans ce sens. La piste menant à Julien Fournier semblait même être la plus chaude. L’homme de 52 ans étant même ouvert à un retour à l’OM.

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Sauf qu’un revirement s’est opéré ces dernières heures. L’OM regarde désormais de l’autre côté des Alpes pour trouver le successeur de Medhi Benatia. le journaliste Nico Shira, la direction phocéenne est entré en négociations avec Frédéric Massara. Ce dernier s’apprête à quitter l’AS Rome après un second passage d’un an.

Les négociations en cours avec Frédéric Massara

Frédéric Massara dispose d’une carte de visite prestigieuse en raison de son passage réussi à l’AC Milan et Palerme. Son parcours récent au Stade Rennais a certes été mitigé. Mais cela lui a permis de se familiariser avec les spécificités de la Ligue 1.

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Cette double compétence — expertise du marché italien et connaissance du terrain français — en fait un candidat idéal aux yeux du nouveau président de l’OM, Stéphane Richard. Reste à savoir si ces discussions aboutiront à un accord.