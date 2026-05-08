Mercato : Incroyable ! Le PSG et Arsenal discutent transfert

Avant leur choc du 30 mai prochain à Budapest pour la finale de la Ligue des Champions, le PSG et Arsenal discuteraient d’un transfert pour le prochain mercato estival.

Mercato : Un attaquant veut quitter le PSG, Arsenal pointe son nez

Plutôt décevant lors de ses dernières apparitions, Bradley Barcola n’entrerait plus dans la peau d’un titulaire dans l’esprit de Luis Enrique, notamment en Ligue des Champions. Face à cette situation, le staff du Paris Saint-Germain pourrait sérieusement considérer les offres des autres grands clubs européens qui pointent régulièrement leur nez pour l’ailier gauche de 23 ans.

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De son côté, l’international français aspire à un poste de premier plan et serait ouvert à un départ cet été. Sous contrat jusqu’en juin 2028, Bradley Barcola est évalué à 70 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Un montant qui ne devrait pas poser de réel problème à ses prétendants, notamment Arsenal, qui semble être le plus insistant sur ce dossier.

Arsenal discute déjà pour Bradley Barcola

En effet, selon les informations du journaliste Florian Plettenberg, « Arsenal suit de près Bradley Barcola et a rassemblé toutes les informations pertinentes à son sujet. Arsenal, à l’instar du Bayern Munich, du FC Barcelone, de Liverpool et d’autres clubs, recherche un nouveau joueur de premier plan pour le poste d’ailier gauche. Un transfert de Barcola cet été est envisageable. Tout comme Anthony Gordon, Barcola est également suivi par le FC Barcelone et Liverpool. »

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🚨🆕 Arsenal are closely monitoring Bradley #Barcola and have gathered all the relevant information.



Arsenal – like FC Bayern, Barcelona, Liverpool and others – are looking for a new top player/talent for the left wing.



A Barcola move in the summer is possible. Like Anthony… pic.twitter.com/HWI42yV69n — Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 7, 2026

Bien que les discussions n’en soient qu’à leur prélude, les Gunners ne cacheraient plus leur intérêt pour le numéro 29 du PSG. Futur adversaire du club parisien le 30 mai prochain à Budapest, à la Puskas Arena, Arsenal souhaite rapidement boucler cette affaire dès les premières heures de l’ouverture du marché des transferts de l’été.

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En cas de départ de Barcola, le Paris SG devrait jeter son dévolu sur l’international ivoirien Yan Diomandé (19 ans) du RB Leipzig. L’été s’annonce donc mouvementé du côté de la capitale française, où Luis Campos devra forcément renforcer l’effectif actuel de Luis Enrique.