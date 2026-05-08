ASSE-Amiens : Sainté retient son souffle, Tanenbaum annoncé

Avant le match décisif entre l’ASSE et Amiens SC, les supporters de Saint-Etienne retiennent leur souffle. Ils sont partagés entre stress et espoir pour la montée en Ligue 1.

Avant ASSE-Amiens, Courbon : « Ne pas remonter en Ligue 1 serait un terrible échec »

L’ASSE peut encore se qualifier directement pour la Ligue 1, à l’issue de son match contre Amiens SC, samedi (20h) à Geoffroy-Guichard. Selon le reportage de L’Equipe, la ville bouillonne déjà, à l’idée de retrouver l’élite. Pour ce faire, les Verts doivent remporter le match contre les Amienois, lanternes rouges du championnat et déjà relégués. Mais aussi, que Le Mans FC ne gagne pas son match contre le SC Bastia en Corse.

« On s’est mis à rêver quand on est revenus à un point de l’ES Troyes (déjà champion de Ligue 2). Ne pas remonter en Ligue 1 serait un terrible échec. Mais il n’y a pas de résignation. Cela pousse tout le monde à faire encore plus de bruit samedi », a confié Pierrick Courbon, député de Saint-Étienne, au journal sportif.

Juanico (Maire de Saint-Etienne) : « Le public attend une équipe digne »

À défaut de finir à la 2e place au classement et de retrouver directement la Ligue 1, les Verts peuvent passer par les play-offs puis les barrages pour remonter. À la veille de l’ultime match de la saison régulière, les Stéphanois sont animés par toutes les émotions. « On oscille entre stress et attentisme », lâche Régis Juanico, maire (PS) et président de la métropole (SEM).

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Face à l’énorme attente du peuple vert, la pression monte naturellement au sein de l’équipe de l’ASSE. Elle doit se racheter auprès de ses supporters, à la suite des trois défaites consécutives dans le sprint final crucial de la Ligue 2.

« Le public attend une équipe digne. Des joueurs qui respectent leur métier, dévoués et professionnels. Le travail est une valeur cardinale. Autrement, ça ne passe pas », prévient Pierrick Courbon.

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D’ailleurs, Larry Tanenbaum, le propriétaire du club ligérien, est annoncé dans « Le Chaudron » par la source, lors de ce match capital. De quoi mettre une pression supplémentaire sur Philippe Montanier et ses joueurs.