Mercato : le Stade Rennais dégote deux phénomènes, c’est du lourd  

La direction du Stade Rennais fonce sur deux cracks en vue du prochain mercato estival. Le coach Franck Haise a donné son feu vert pour le transfert.

Mercato Stade Rennais : Franck Haise vise deux cracks

Le Stade Rennais s’active pour l’été. Face à l’intérêt des cadors européens pour Esteban Lepaul, actuel meilleur buteur de Ligue 1, le club breton prépare déjà la riposte. Le SCC Naples et l’Atlético Madrid pressent le joueur. Le Français a indiqué qu’il veut rester à Rennes. Mais sa décision pourrait toutefois changer.

En coulisses, le coach du SRFC Franck Haise et ses dirigeants cherchent un autre goleador. Pablo Pagis reste une cible prioritaire. Ce buteur attire les convoitises. Le FC Lorient demande 15 M€ pour son ailier, également courtisé par le Paris FC, l’OM et le RC Lens.

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Avec 10 buts et 3 passes décisives cette saison, le jeune homme de 23 ans est en pleine forme. Mais il n’est pas le seul sur la short-list du Stade Rennais. Franck Haise voit plus grand pour l’attaque des Rouge et Noir. Au-delà du dossier Pagis, l’état-major rennais explore une piste plus onéreuse.

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Lucas Stassin, l’espoir belge de l’AS Saint-Étienne, figure en haut de la liste. Il coûte cher, mais son talent justifie l’investissement. L’ASSE exige au moins 25 M€ pour céder son buteur, actuellement focalisé sur la montée en Ligue 1. Si Esteban Lepaul quitte la Bretagne cet été, Stassin pourrait devenir le nouveau visage offensif du SRFC.