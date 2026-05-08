Mercato TFC : Un géant italien craque pour Dayann Methalie

Dayann Methalie pourrait animer le prochain mercato estival du Toulouse FC. Impressionnée par les performances du jeune piston gauche, l’AS Roma aurait récemment envoyé des émissaires en France pour superviser le Pitchoun.

Mercato TFC : Dayann Methalie, la nouvelle mine d’or des Violets ?

Selon les informations de Calciomercato, des représentants du club romain se sont récemment déplacés en France pour observer les performances du défenseur du TFC, Dayann Methalie. Déjà cité dans les petits papiers de la Louve l’hiver dernier, le Pitchoun confirme aujourd’hui tout son potentiel après une fin de saison remarquée en Ligue 1.

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Malgré une blessure au genou qui l’a éloigné des terrains au début de l’année 2026, Dayann Methalie retrouve son meilleur niveau. Passeur décisif contre l’AS Monaco puis buteur face au RC Strasbourg, le joueur de 20 ans termine la saison en pleine confiance avec un but et deux passes décisives en 29 apparitions toutes compétitions confondues. Sa capacité à répéter les efforts, sa vitesse et son impact offensif séduisent de nombreux recruteurs en Europe.

Toulouse en position de force

Sous contrat jusqu’en juin 2030, le jeune international Espoirs français dispose d’une situation contractuelle favorable au TFC. L’été dernier déjà, le LOSC avait tenté de le recruter pour environ 6 millions d’euros. Depuis, sa valeur a fortement grimpé. Transfermarkt l’estime désormais à 12 millions d’euros, tandis que plusieurs médias évoquent un prix fixé autour de 30 millions d’euros par les dirigeants toulousains.

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L’AS Roma devra également faire face à une concurrence venue d’Angleterre et d’Allemagne. Formé au club depuis l’âge de 8 ans, Dayann Methalie pourrait toutefois devenir le prochain transfert XXL de l’histoire récente du Toulouse FC.