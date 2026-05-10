Florian Thauvin casse l’OM avec une stat implacable

Florian Thauvin n’était même pas sur la pelouse face au FC Nantes, mais son nom a tout de même résonné comme un rappel douloureux pour l’OM. Une statistique devenue virale remet brutalement en perspective huit saisons marseillaises.

‎Une statistique qui pique là où ça fait mal

‎Parfois, un chiffre raconte une histoire plus efficacement qu’un long discours. Selon une donnée relayée par le compte Statsdufoot, Florian Thauvin a participé, en une seule saison avec le RC Lens, à autant de qualifications en Ligue des champions qu’en huit années passées sous le maillot marseillais.

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‎Le contraste est saisissant. À Marseille, l’ancien international français a disputé près de 300 rencontres, porté l’attaque à bout de bras et traversé plusieurs tempêtes. Pourtant, le bilan collectif reste maigre sur le plan européen. Une seule qualification pour la Ligue des champions, lors de la saison 2019-2020.

‎Lens, le cadre qui change tout

‎Au RC Lens, l’histoire semble écrite avec une plume plus légère. Même absent contre Nantes en raison d’un pépin physique, Thauvin reste un acteur majeur d’un collectif qui vient de valider sa qualification européenne après une victoire précieuse (1-0).

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‎Avec 12 buts et 8 passes décisives, l’ailier français s’est parfaitement intégré dans une équipe structurée, disciplinée et cohérente. À Lens, chacun connaît sa partition. À Marseille, le scénario ressemblait parfois à une improvisation sans chef d’orchestre.