Mercato : Urgent ! Le PSG sort le grand jeu pour Julian Alvarez

Le PSG accélère discrètement ses manœuvres sur le mercato et les lignes commencent à bouger pour Julian Alvarez. Entre ambitions européennes, concurrence du FC Barcelone et rumeurs d’offre colossale, Paris semble prêt à sortir l’artillerie lourde pour convaincre l’Atlético de Madrid.

Mercato PSG : ‎Julian Alvarez, la tentation offensive du Paris SG

‎À Paris, les calculs du mercato ne s’arrêtent jamais vraiment. Même avec une finale européenne à disputer, les décideurs parisiens préparent déjà la saison prochaine. Dans les bureaux du club, une idée prend de l’épaisseur : renforcer encore l’attaque avec un profil capable de marquer, créer et presser sans relâche.

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‎Le nom de Julian Alvarez revient avec insistance. L’attaquant argentin plaît pour sa polyvalence et sa capacité à briller dans les grands rendez-vous. Passé par Manchester City avant de rejoindre l’Atlético de Madrid, il possède cette rare qualité : savoir faire le sale boulot sans jamais oublier le spectacle.

‎L’Atlético sur ses gardes, Paris prêt à frapper fort

‎Selon le journaliste Pedro Fullana, dans l’émission Carrusel Deportivo de la Cadena SER, les dirigeants madrilènes seraient convaincus que Julian Alvarez envisagerait un départ cet été. Des discussions auraient déjà été amorcées par l’entourage du joueur, un détail qui alimente les spéculations autour du PSG.

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‎Mais à Madrid, personne ne compte dérouler le tapis rouge. L’Atlético réclamerait un montant colossal pour ouvrir la porte à son attaquant. Une équation complexe… sauf pour un club doté de la puissance financière du PSG. D’après la presse espagnole, Paris pourrait être l’un des rares prétendants capables d’aligner l’offre attendue.

‎Luis Enrique rêve d’un duo offensif explosif

‎La vraie question est simple : Julian Alvarez peut-il rejoindre le Paris Saint-Germain cet été ? La réponse est oui, mais seulement à une condition majeure : convaincre l’Atlético avec une proposition exceptionnelle. ‎D’un point de vue sportif, l’opération aurait du sens.

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Luis Enrique apprécie les attaquants mobiles, agressifs au pressing et capables d’évoluer sur plusieurs fronts offensifs. Alvarez coche toutes les cases. Et à Paris, on sait une chose : lorsqu’un dossier devient prioritaire, le chéquier peut soudainement parler un espagnol très convaincant.