Mercato PSG : Vitinha au Real Madrid ? C’est enfin validé

Le PSG et Vitinha avancent aujourd’hui main dans la main vers les sommets européens, mais un bruit venu d’Espagne commence déjà à agiter le mercato. Admiratif du niveau du milieu portugais, une figure historique du Real Madrid a publiquement validé son arrivée potentielle chez les Merengue.

‎Mercato PSG : Guti s’enflamme pour Vitinha

‎À Madrid, les compliments ne tombent jamais du ciel. Lorsqu’une ancienne gloire du Real prend la parole, chaque mot pèse son poids dans l’écosystème du football espagnol. Et cette fois, c’est Vitinha qui récolte les louanges. Dans une interview accordée à Marca, Guti n’a pas caché son admiration pour le joueur du PSG. L’ancien maestro madrilène a déclaré :

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« En ce qui concerne l’Espagne, je pense que Pedri surpasse tout le monde et qu’il est le meilleur milieu de terrain qui soit. Si l’on parle au niveau mondial, je pense qu’il y a des joueurs à la hauteur de Pedri. Vitinha. Vitinha est un grand joueur, l’un des milieux de terrain les plus complets qui soient. »

‎Le Real Madrid intéressé, Paris reste serein

‎L’ancien du FC Porto plaît au Real Madrid. Son intelligence tactique, sa capacité à casser les lignes et sa régularité sous les ordres de Luis Enrique correspondent au profil recherché par le club espagnol. ‎Mais entre admiration et transfert, il existe un gouffre. Sous contrat jusqu’en 2029, le Portugais représente aujourd’hui une pièce centrale du projet parisien. Son importance sportive dépasse largement les fantasmes estivaux du mercato.

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‎Guti a même insisté avec une déclaration qui ne laisse guère de place au doute : « Les grands joueurs doivent être au Real Madrid et Vitinha est le meilleur à son poste », a-t-il balancé. Une phrase forte, presque une invitation officielle. ‎Pour autant, le Paris Saint-Germain n’a aucune raison d’ouvrir la porte.

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Estimé à près de 110 millions d’euros, Vitinha symbolise le nouveau visage du club : technique, discipliné et décisif. Un transfert au Real Madrid ne semble pas envisageable cet été, malgré l’intérêt et les compliments venus d’Espagne. À Paris, on ne vend pas le moteur quand la machine commence enfin à tourner.