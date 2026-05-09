Mercato PSG : Barcola s’en va, son successeur déjà identifié

Alors qu’une prolongation était annoncée, Bradley Barcola pourrait finalement quitter le PSG lors du prochain mercato estival. Pour le remplacer, le club de la capitale serait déjà sur les traces d’un calibre du côté de la Premier League.

Mercato PSG : Départ acté en interne pour Bradley Barcola ?

Alors que son rôle semble diminuer au Paris Saint-Germain en vue de la finale de la Ligue des Champions contre Arsenal le 30 mai prochain, Bradley Barcola pourrait prendre une grande décision. Pas vraiment satisfait de sa situation au club, l’ancien ailier de l’OL ne fermerait vraisemblablement pas la porte à un départ cet été, surtout que plusieurs cadors étrangers sont prêts à lui dérouler le tapis rouge.

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« Les échos que j’ai, c’est qu’il peut partir à la fin de la saison parce qu’il n’est pas content de son statut. Globalement, son statut de 4e, il n’aime pas ça au PSG. Ça parle de Diomandé de Leipzig qui peut aussi le remplacer. Oui il n’est pas content de sort », a récemment confié Walid Achercour sur RMC.

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À en croire les informations de Florian Plettenberg, Arsenal suit étroitement la situation de l’international espoir français afin de franchir un palier technique sur l’aile gauche. Les Gunners ne sont toutefois pas seuls sur le dossier, puisque le Bayern Munich, le FC Barcelone et Liverpool ont également manifesté un intérêt concret pour le joueur de 23 ans.

Mikel Arteta voit d’ailleurs en lui le profil idéal pour apporter de la profondeur et de la percussion à son équipe, laquelle lutte actuellement pour le titre de Premier League à trois journées de la fin de saison, et est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions contre le Paris SG.

« Arsenal suit de près Bradley Barcola et a rassemblé toutes les informations pertinentes à son sujet. Arsenal, à l’instar du Bayern Munich, du FC Barcelone, de Liverpool et d’autres clubs, recherche un nouveau joueur de premier plan pour le poste d’ailier gauche. Un transfert de Barcola cet été est envisageable. Tout comme Anthony Gordon, Barcola est également suivi par le FC Barcelone et Liverpool », explique le journaliste allemand.

Conscients de la situation, les dirigeants parisiens s’activent déjà en coulisses pour préparer la succession du natif de Lyon. Un profil semble même avoir convaincu Luis Enrique.

Anthony Gordon pour oublier Bradley Barcola au Paris SG

Alors que le départ de Bradley Barcola durant le mercato estival ne semble pas à exclure, Luis Campos travaille déjà en coulisses pour mettre la main sur un nouvel élément offensif afin de renforcer le groupe de Luis Enrique. Si le nom de Yan Diomandé, prodige ivoirien du RB Leipzig, le conseiller sportif du Paris Saint-Germain sonde aussi d’autres pistes.

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Et selon TEAMtalk, le PSG explore le profil d’Anthony Gordon, l’attaquant de Newcastle, dont le style explosif plaît énormément à Luis Enrique pour dynamiser les ailes de son attaque. Le site britannique ajoute même que Luis Campos s’est déjà renseigné sur la disponibilité de l’international anglais de 25 ans. Cependant, le Champion d’Europe en titre n’est pas seul sur ce coup, puisque le Bayern Munich et le Barça sont aussi positionnés pour recruter le natif de Liverpool.

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Sous contrat jusqu’en juin 2030, Anthony Gordon, évalué à 60 millions d’euros sur Transfermarkt, serait ouvert à l’idée d’un défi sur le continent, mais les Magpies exigeraient une somme avoisinant les 95 millions d’euros pour le libérer.