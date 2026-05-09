Mercato FC Lorient : L’OM grille ses cartes pour Pablo Pagis

À un an de la fin de son contrat avec le FC Lorient, Pablo Pagis, associé à l’OM depuis plusieurs semaines, devrait finalement rejoindre un autre club de Ligue 1 lors du prochain mercato estival. Explications.

Mercato : Pablo Pagis annonce son départ du FC Lorient

Après quatre saisons passées sous les couleurs du FC Lorient, Pablo Pagis a officiellement annoncé sa volonté de quitter son club formateur au terme de cette saison. À 23 ans, l’ailier gauche français aimerait cependant rester en France. Dans un entretien accordé à Ouest-France et au Télégramme, le fils de Mickaël Pagis a annoncé qu’il voulait quitter le club morbihannais pour passer un cap dans sa carrière.

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« Partir cet été ? Oui, je pense que c’est le moment. Il y a des clubs ambitieux qui sont là, des projets qui peuvent m’intéresser. Forcément, c’est flatteur. C’est la récompense de mon travail de voir des clubs s’intéresser à moi. Je le dois aussi beaucoup au club, à l’équipe », a confié Pablo Pagis, qui sait déjà ce qu’il veut pour son futur.

Pablo Pagis entre l’OL, Lens et le Stade Rennais

Très en forme avec le FC Lorient cette saison, Pablo Pagis devrait quitter les Merlus dans les prochains mois. L’attaquant français, qui cumule 10 buts et 3 passes décisives en 30 matchs toutes compétitions confondues, plaît à plusieurs clubs, notamment en Ligue 1.

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En effet, l’OM, le RC Lens, le Stade Rennais, le Paris FC et l’OL seraient venus aux renseignements pour le numéro 10 du FCL. S’il a déjà annoncé qu’il voulait quitter les pensionnaires du Moustoir, le protégé d’Olivier Pantaloni souhaite en revanche poursuivre l’aventure en Ligue 1 l’an prochain.

Cependant, si l’OM semble très intéressé par l’idée de l’intégrer à son effectif pour la saison prochaine, Pagis donne sa préférence à un club disputant une coupe européenne. Un critère qui pourrait éliminer l’Olympique de Marseille dans la course pour sa signature.

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« Jouer l’Europe, c’est notamment quelque chose qui m’attire, c’est incroyable pour un joueur. À Lens ou Rennes, par exemple ? Ça pourrait matcher, c’est sûr. On verra bien », a notamment indiqué Pablo Pagis. La vente de l’ancien meneur de jeu de Nîmes Olympique pourrait rapporter plus de 15 millions d’euros au FC Lorient. Affaire à suivre…