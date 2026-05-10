ASSE : L’aveu amer de Montanier après le 5-0 contre Amiens

L’ASSE a balayé Amiens avec autorité (5-0), mais le sourire n’a pas vraiment trouvé sa place dans les couloirs de Geoffroy-Guichard. Philippe Montanier, lucide et piqué par les regrets, a dressé un constat sans détour après une soirée paradoxale où la fête semblait avoir oublié son invitation.

‎ASSE : Une victoire éclatante face à Amiens, un vestiaire pourtant silencieux

‎Cinq buts inscrits, un public debout et une copie offensive séduisante : sur le papier, l’ASSE avait tout d’un soir parfait. Pourtant, l’atmosphère était loin d’un carnaval stéphanois après le coup de sifflet final. Les Verts ont notamment manqué la montée directe en Ligue 1. ‎Face aux médias, Philippe Montanier n’a pas masqué sa frustration.

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« Oui c’est la première fois où un vestiaire est triste après une victoire cinq à zéro à domicile. On est tous déçus mais on a que ce qu’on mérite aussi, on devait faire mieux avant Amiens », a reconnu l’entraîneur des Verts. Une déclaration forte, qui traduit le sentiment d’une occasion partiellement gâchée dans la course à la montée directe.

‎Montanier refuse l’euphorie malgré le festival offensif

‎Le technicien stéphanois a tout de même salué la réaction de son groupe après une période plus fragile. « C’était important de réagir et ce n’est pas toujours facile. Quand on est sur une mauvaise spirale, il faut la casser », a-t-il expliqué, heureux de voir son équipe retrouver du tranchant devant le but. ‎Mais l’ancien coach du Stade Rennais n’a pas voulu embellir le tableau.

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« Ce n’est pas notre meilleure rencontre notamment dans l’engagement et l’intensité », a-t-il ajouté, preuve d’une exigence intacte malgré le score fleuve. ‎Montanier a aussi justifié certaines décisions fortes dans son onze de départ. « J’avais fait le choix de Julien (Le Cardinal) et Maxime (Bernauer) en défense pour dynamiser notre relance », a-t-il détaillé, évoquant également la gestion physique de certains cadres.