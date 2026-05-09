RC Lens : Robin Risser désavoue publiquement Sage sur le PSG

Malgré la victoire de son équipe face au FC Nantes ce vendredi soir, l’entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, pense que le PSG sera difficile à détrôner de son titre de Champion de France. Un point de vue que ne semble pas partager son gardien Robin Risser.

RC Lens : Pierre Sage félicite déjà le PSG

C’est un discours pour le moins étonnant que Pierre Sage a tenu, alors que le RC Lens n’a pas encore tout perdu dans la course pour le titre de Champion de France avec le PSG. Vendredi soir, les Sang et Or ont officiellement envoyé le FC Nantes en Ligue 2 avec sa courte victoire (1-0) en match avancé de la 33e journée de Ligue 1.

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Une victoire qui permet aux Lensois de conserver un espoir d’être sacrés champions de France en cas de mauvais pas du Paris Saint-Germain. Mais Pierre Sage ne veut plus se faire d’illusions après la brillante qualification des hommes de Luis Enrique en finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich.

« Bravo à eux, ils ont réussi à gagner le titre et je l’espère à gagner une deuxième Ligue des champions », a notamment réagi le technicien de 47 ans en conférence de presse. Avec la victoire du RCL contre Nantes, le Paris SG ne pourra officiellement remporter le 14e titre de champion de France de son histoire ce week-end.

Actuellement, trois points séparent le club parisien de son dauphin au classement, sachant que le RC Lens a joué un match de plus. Le 13 mai prochain, les deux équipes se rencontreront au stade Bollaert-Delelis. Cette rencontre, comptant pour la 29e journée de Ligue 1, fera office de finale du championnat, mais Pierre Sage abandonne déjà. Ce qui n’est pas le cas pour ses joueurs, notamment Robin Risser.

Robin Risser veut embêter le PSG jusqu’au bout

Contrairement à son entraîneur Pierre Sage, le gardien de but du RC Lens veut continuer à y croire pour le titre de Champion de France. Après le match contre le FC Nantes ce vendredi au stade Bollaert, Robin Risser a ouvertement affiché sa détermination à titiller Ousmane Dembélé et les Parisiens jusqu’au bout.

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« Ce n’est pas le plus petit match qui nous attend, ce sera une belle bataille. On va essayer de les embêter jusqu’au bout et de continuer à faire ce qu’on fait de bien depuis le début de la saison. On verra où ça nous amènera. Mais le plus important, c’est de profiter. On pensera au PSG d’ici dimanche », a déclaré l’international espoir français de 21 ans.

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En effet, en cas de défaite ce dimanche face au Stade Brestois et le mercredi face au RC Lens, le PSG pourrait bien laisser filer le titre aux Lensois. Et Robin Risser ne veut pas se cacher au sujet de cette course au titre.