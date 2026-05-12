ASSE : Des renforts à Saint-Etienne pour le play-off 2

Trois joueurs blessés de l’ASSE ont fait leur retour à l’entraînement, ce mardi, lors de la première séance de la semaine, pour préparer le match de play-off 2.

ASSE : Pedro, Le Cardinal et Duffus de retour à l’entraînement

Les nouvelles sont excellentes pour l’entraîneur de l’ASSE. À trois jours du match contre Rodez AF ou le Red Star, Kevin Pedro (20 ans) a fait son retour à l’entraînement à huis clos. Il était en individuel comme on peut le voir sur les photos publiées sur le site internet officiel du club ligérien.

Touché aux adducteurs et sorti contre Rodez AF, le 2 mai dernier, le jeune défenseur avait manqué la réception d’Amiens SC (5-0). Le staff technique et le staff médical avaient décidé de le préserver.

Joshua Duffus et Julien Le Cardinal étaient aussi présents au Centre sportif Robert-Herbin de l’Étrat. Contrairement à Pedro, ils ont participé à la séance collective de l’AS Saint-Etienne. L’attaquant Britanno-Jamaïcain et le défenseur central français avaient été victimes d’alerte, respectivement à la cheville et aux ischio-jambiers.

Ils avaient été remplacés, l’un après l’autre, par Zuriko Davitashvili (56e) et Mickaël Nadé (62e).

Philippe Montanier avait expliqué qu’ils avaient été sortis par mesure de précaution, afin d’éviter de les exposer au risque d’une aggravation.

Souffrant du mollet, Florian Tardieu est aussi revenu à l’entraînement, mais en dehors du groupe. Peuple-Vert croit savoir que Gautier Larsonneur, souffrant de douleurs au genou et suppléé par Brice Maubleu contre Amiens, s’est entraîné également.

Les défenseurs et l’attaquant incertains pour le play-off 2

Ces retours à l’entraînement sont de bonnes nouvelles pour l’entraîneur de l’ASSE. Il a besoin d’un groupe renforcé, pour les trois derniers matchs décisifs pour la montée en Ligue 1. Il faut cependant préciser que Kevin Pedro, Joshua Duffus et Julien Le Cardinal ne sont qu’en reprise.

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Rodez ou Red Star, qui est le pire adversaire pour l’ASSE ?

Ils restent donc encore incertains pour affronter Rodez ou le Red Star, vendredi (20h30), au stade Geoffroy-Guichard. Notons par ailleurs qu’Augustine Boakye est suspendu pour accumulation de cartons jaunes.