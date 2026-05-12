PSG – Arsenal : Le club répond à la Mairie pour la fan zone

Face au refus de la Mairie et de la préfecture d’offrir aux Ultras une fan zone pour la finale de la Ligue des Champions, le PSG a pris une décision forte afin de permettre à ses supporters de vibrer lors de ce choc contre Arsenal.

PSG : Le Parc des Princes diffusera la finale de LDC !

Si certains supporters du PSG espéraient suivre la finale de la Ligue des Champions contre Arsenal le 30 mai prochain dans une fan zone, la Mairie de Paris a suivi la Préfecture et annulé la mise en place de celle-ci. En marge d’une conférence de presse ce lundi, le nouveau maire Emmanuel Grégoire a notamment déclaré : « j’ai entendu les réserves de la préfecture de Police, je sais que ce sont celles aussi du ministre de l’Intérieur. La raison m’oblige à les entendre. »

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Avec plusieurs évènements culturels dans la capitale le jour de la finale à Budapest, notamment le concert d’Aya Nakamura au Stade de France, le rappeur Damso à La Défense Arena et celui de Bouss à Bercy, la Mairie a privilégié la sécurité en annulant ce rassemblement.

Face à cette situation, le PSG annonce ce mardi que le Parc des Princes se transformera en fan-zone géante et diffusera la finale face aux Gunners sur écran géant. L’objectif est de faire vivre la rencontre aux supporters comme s’ils étaient à Bucarest, en Hongrie.

Les modalités

Le club a précisé qu’une mise en scène était prévue pour les fans avec l’objectif de rendre l’expérience unique. Le PSG annoncera jeudi les modalités pour cet évènement, en attendant les supporters intéressés peuvent déjà s’inscrire à l’alerte billetterie déjà présente sur le site du Paris SG.

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« Lieu emblématique du Club et théâtre des plus grandes émotions parisiennes, le Parc des Princes vibrera une nouvelle fois au rythme d’une soirée d’anthologie. La saison passée, ce rendez-vous inédit avait marqué les esprits par son atmosphère mémorable, la communion entre le Club et ses supporters et l’intensité vécue collectivement avec une programmation musicale et artistique de premier plan.

À l’occasion de cette deuxième finale consécutive de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain souhaite à nouveau offrir aux supporters du Club l’opportunité rare de vivre ce moment historique au cœur du Parc des Princes, dans des conditions uniques et dans l’esprit des grandes soirées européennes. Le Club communiquera ce jeudi sur toutes les informations autour de l’évènement. Les supporters intéressés peuvent d’ores et déjà s’inscrire à l’alerte billetterie de l’évènement en cliquant ici : ALERTE BILLETTERIE », écrit le club dans son communiqué.

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