Brighton : L’explosion de Ferdi Kadıoğlu

Arrivé en 2024 depuis Fenerbahçe en Angleterre, le latéral gauche du Milli Takim est aujourd’hui un élément important du club anglais, alors revenons sur son parcours en Angleterre ayant mal débuté avant de devenir l’homme providentiel des Seagulls.

Une première saison raté

En 2024, Brighton cherche un remplaçant à Pervis Estupiñán, le club jette son dévolu sur le latéral turc du Fener, Ferdi Kadıoğlu. Un latéral gauche, ayant débuté sa carrière en tant qu’ailier, avant de bouger un peu partout, sous un grand nombre de coachs en Turquie. Acheté pour 30 millions d’euros + 5 millions de bonus, l’espoir est grand à sa signature.

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Avec beaucoup d’espoir, sa saison débute doucement avec son premier match contre Ipswich Town le 14 septembre 2024. Entré en jeu en seconde mi-temps, sa performance fut convaincante. Il inscrit son premier but face aux Wolves en Carabao Cup, avant d’aller inscrire son premier but en PL le 2 novembre 2024.

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Son début de saison est excellent et il s’adapte rapidement mais malheureusement, tout bascule suite à ce match face aux Reds justement. Une capsule au gros orteil qui l’éloigne quatre mois des terrains. Il revient le 8 mars 2025 face à Fulham, et directement, il montre que son niveau n’a pas baissé, et devient un élément important de l’effectif, terminant l’exercice sur une note correcte, préparant tranquillement sa saison 2025-2026.

La saison de la révélation

De retour à 100 %, l’international turc montre tout son niveau. Titulaire indiscutable, il s’impose, faisant du couloir gauche son domaine, provoquant, défendant, accélérant, il montre toute sa panoplie ainsi que sa polyvalence sur le terrain. Il est l’arme offensive de l’effectif mais aussi le bouclier défensif.

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Cette saison, il montre que les trente millions investis sur lui sont totalement rentables, de par son apport et sa qualité technique, il obtient la confiance du staff et du coach. Apprécié des fans grâce à ses performances notamment face à Manchester City mais aussi Chelsea très récemment.

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Il est aujourd’hui l’homme ayant gagné le plus de trophées d’homme du match cette saison pour les Seagulls avec 8 titres, mais également plusieurs fois élu joueur du mois de l’équipe. On peut aujourd’hui le dire haut et fort, Ferdi Kadıoğlu sera d’ici deux ans dans un top club de Premier League tels Manchester City ou Liverpool où son profil serait très intéressant.