Mercato : Le PSG s’active pour l’arrivée de Julian Alvarez !

Le PSG a lancé les grandes manœuvres pour recruter Julian Alvarez lors du prochain mercato estival. Le buteur argentin est devenu la priorité absolue de Luis Enrique pour renforcer son secteur offensif, mais l’Atlético Madrid ne compte pas se laisser dépouiller aussi facilement.

Mercato : Le PSG passe à l’action pour Julian Alvarez

Le week-end dernier, le regain d’intérêt du Paris Saint-Germain pour Julian Alvarez a été confirmé en Espagne par la Cadena SER et en France par l’Insider Djamel, bien renseigné sur les coulisses du club de la capitale. Lundi soir, c’est au tour du journaliste argentin Gaston Edul d’assurer que Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos sont bien intéressés par le renfort de l’ancien joueur de Manchester City.

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« Le Paris SG a toujours voulu recruter Julian Alvarez. Ce n’est pas un intérêt récent. Le club le voulait déjà lorsqu’il était à Manchester City et qu’il s’apprêtait à partir. Lors de ce mercato, comme lors des précédents, ils sondent le terrain et vont tenter leur chance », a tweeté le spécialiste mercato de la chaîne TyC Sports.

De son côté, l’animateur de la célèbre émission El Chiringuito, Iñaki Villalón De Linos, a également annoncé que les négociations ont déjà débuté depuis un moment entre les dirigeants parisiens et leurs homologues de l’Atlético Madrid pour l’avant-centre de 26 ans. Toujours selon cette source, Luis Enrique s’implique personnellement dans le dossier et a déjà échangé avec Julian Alvarez.

Dans le même temps, le FC Barcelone, présenté comme un autre club très intéressé par l’Argentin, aurait lui décidé d’intensifier la piste menant à Joao Pedro, l’avant-centre brésilien de Chelsea, selon Jose Alvarez, autre journaliste d’El Chiringuito. Pas forcément vendeur, le club madrilène a fixé un gros montant pour un éventuel départ de son numéro 9.

L’Atlético Madrid attend au 150M€ pour Julian Alvarez

D’après les révélations d’Inaki Villalon pour El Chiringuito, le Paris SG et l’Atlético Madrid négocient déjà le transfert de Julian Alvarez sur des bases financières assez élevées. Selon la même source, le montant de la transaction pourrait atteindre les 150 millions d’euros. L’Atlético, bien que conscient du talent de son joueur sous contrat jusqu’en 2030, pourrait se laisser séduire par une offre aussi astronomique.

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Forcément, l’idée d’avoir une grande marge de manoeuvre pour réorganiser tout un effectif est particulièrement alléchante. Ces dernières heures, El Desmarque a aussi confirmé cette volonté du PSG, avec une demande du coach Luis Enrique, de s’offrir les services de l’international argentin.

Le FC Barcelone suit de près l’attaquant argentin et en fait sa priorité. Désormais, un autre géant entre dans la course pour le joueur de 26 ans : le Paris Saint-Germain de Luis Enrique, qui le convoite et a formulé une demande précise. L’entraîneur asturien envisage un trio offensif pour la saison prochaine, avec le Français Ousmane Dembélé, le Géorgien Khvicha Kvaratskhelia et l’ancien joueur de River Plate en pointe.

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La direction du club madrilène exige une somme conséquente pour céder l’Argentin, soit pas moins de 200 millions d’euros. Seul le PSG serait en mesure de débourser une telle somme, bien que le joueur puisse décider de son avenir après la Coupe du Monde 2026 avec l’Argentine. Bien qu’évoluant en division inférieure, le PSG est une puissance continentale et dispose d’un budget quasi illimité.

Il pourrait donc s’acquitter de n’importe quelle somme exigée par le Metropolitano. Paris souhaite finaliser ce transfert avant que d’autres géants européens ne se lancent dans la course. Si l’accord se confirme, Julian Alvarez rejoindrait Paris avec le statut de superstar mondiale, prêt à porter les ambitions du club en Ligue des champions dès la saison prochaine.

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Une arrivée de Julian Alvarez dans la capitale redistribuerait les cartes au sein de l’attaque parisienne. Elle décalerait Ousmane Dembélé sur le flanc droit et Désiré doué devrait dès lors se contenter d’un rôle de joker de luxe ou évoluer plus bas. Quant à Gonçalo Ramos et Bradley Barcola, leur avenir s’obscurcirait encore un peu plus.