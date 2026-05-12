ASSE : Play-off 2, double avantage pour Saint-Etienne

L’ASSE part avec un double avantage pour le match de play-off 2, vendredi soir. Néanmoins, cela ne lui garantit rien du tout.

ASSE : Play-off 2, avantage du terrain pour les Verts

L’ASSE, 3e de Ligue 2 à l’issue de la saison régulière, affrontera le Red Star (4e) ou Rodez AF (5e), vendredi prochain, lors du play-off 2. Les deux deniers clubs, eux, se croisent ce mardi (20h30), au stade Bauer à Saint-Ouen pour le compte du play-off 1.

Le vainqueur de ce choc sera opposé aux Stéphanois, pour tenter de décrocher une place pour les barrages contre le 16e de Ligue 1. Probablement, l’OGC Nice, l’AJ Auxerre ou Le Havre AC, qui sont au coude-à-coude avant la dernière journée du championnat de l’élite.

L’AS Saint-Etienne a donc l’avantage de recevoir son adversaire au stade Geoffroy-Guichard, lors du match couperet, pour avoir fini en troisième position. Elle sera donc poussée par ses indéfectibles supporters, dans une ambiance de folie comme c’est souvent le cas dans ‘’Le Chaudron’’.

Plus de jours de récupération pour Saint-Etienne

L’équipe de Philippe Montanier arrivera également au play-off 2 avec plus de fraîcheur. Ayant joué son dernier match de championnat, le samedi 9 mai, elle aura donc 5 jours de récupération avant de rejouer. Ce qui ne sera pas le cas du Red Star ou du RAF, qui jouent ce mardi 12 mai et qui se déplacera dans le Forez le vendredi 15 mai, dans trois jours.

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L’ASSE a certes l’avantage de terrain et aussi plus de jours de récupération, comparativement à son prochain adversaire, mais cela ne lui garantit pas la victoire. Elle devra batailler contre Rodez ou le Red Star, qui sont dans une dynamique positive.

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Calendrier des play-offs et barrages :

Play-off 1 : Red Star – Rodez AF (12 mai)

Play-off 2 : ASSE – Red Star ou Rodez AF (15 mai)

Barrage aller : jeudi 21 mai

Barrage retour : dimanche 24 mai