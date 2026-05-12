Mercato Fenerbahçe : Jayden Oosterwolde sur le départ ?

Physique, rapide, bon relanceur, Jayden Oosterwolde a réalisé une de ses meilleures saison en carrière, montrant toute son évolution entre 2023 et 2026. Aujourd’hui, le numéro 24 de Fenerbahçe fait parler dans plusieurs écuries européennes.

Un guerrier qui intéresse Luis Enrique ?

Dans le football, dénicher des pépites, c’est parfois compliqué mais Jayden Oosterwolde, c’était une évidence pour Fenerbahçe. Acheté 6 millions d’euros depuis Parme, en Série B a ce moment lq, les experts voyait ce transfert copmme trop chère, surtout après s’etre fait les ligaments croisés seulement quelque semaines après son arrivé. Et malgré ca, il est aujourd’hui un des futurs capitaines, et membre important de cet équipe du Fener.

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Un profil de monstre physique, avec une excellente vitesse, en témoigne son but en Conférence League face à l’Union Saint-Gilloise en 2024, pour pallier aux blessures du PSG, voilà ce qui plairait à Luis Enrique selon PSG Inside Actus. Le profil du Hollandais serait celui qui conviendrait au PSG selon le média.

Pouvant jouer dans l’axe et dans le couloir gauche, il sait aussi monter et proposer des solutions offensives quand c’est nécessaire. Avec un excellent jeu de tête et une défense quasi irréprochable, il est peut-être l’homme qu’il faut, pour l’avenir. À seulement 25 ans, sa marge de progression est encore énorme.

Paris n’est pas le seul club sur le dossier

Avec un tel CV, le défenseur est forcément courtisé par d’autres clubs, notamment par l’AS Roma, où Gian Gasperini veut retrouver ce genre de joueur, qui connaît déjà l’Italie grâce à son passage à Parme, et qui trouverait sa place dans l’effectif romain. Crystal Palace et Nottingham Forest sont également sur le dossier, surveillant l’avancement.

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Avec encore deux ans de contrat au Fener, et une chance de jouer en Champions League l’an prochain, sa valeur marchande, actuellement de 18 millions d’euros, si il réalise un exercice 2026-2027 maîtrisé et dominant, il se dit que le club n’acceptera pas d’offre en dessous des 30 millions d’euros.