Mercato OM : Un géant fortuné débarque pour Benatia !

Medhi Benatia s’apprête à quitter l’Olympique de Marseille dans les semaines à venir. Et le dirigeant marocain aurait déjà une nouvelle sollicitation en Arabie saoudite.

Mercato OM : Al Ittihad fonce sur Medhi Benatia

L’aventure de Medhi Benatia à l’Olympique de Marseille touche à sa fin. Le Marocain a pris la décision de quitter ses fonctions de directeur de football au terme de l’exercice en cours. Une fois le prochain match contre le Stade Rennais terminé, son départ de l’OM sera effectif.

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Medhi Benatia laissera derrière lui un vide qui sera vite comblé. Grégory Lorenzi étant pressenti pour le remplacer. Mais l’ancien défenseur de la Juventus ne restera pas longtemps à chômage. Son carnet d’adresses international lui ouvre déjà des horizons dorés. Loin du tumulte marseillais, il pourrait bientôt s’envoler pour l’Arabie saoudite.

Un projet XXL en Arabie saoudite

Fabrizio Romano rapporte en effet que le richissime club d’Al Ittihad l’aurait récemment approché en vue de lui confier le poste stratégique de directeur du football. Cette sollicitation intervient alors que l’écurie saoudienne entame une restructuration de son organigramme. Un recrutement de Medhi Benatia permettrait d’anticiper le départ de Ramon Planes.

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Cette possible collaboration marquerait un virage spectaculaire dans sa carrière de dirigeant. Medhi Benatia, après trois saisons intenses et souvent éprouvantes à l’OM, intégrerait un projet porté par des ressources financières quasi illimitées. L’objectif est limpide : asseoir une domination totale sur le championnat saoudien et briller en Ligue des champions asiatique. Les discussions devraient s’accélérer en interne.