Mercato FC Nantes : Dégraissage lancé, Kita met une pépite sur le marché

Le mercato estival n’a pas encore ouvert ses portes que la direction du FC Nantes pose déjà ses pions pour reconstruire son effectif. Une pépite est annoncée sur le départ.

Mercato FC Nantes : Alexis Mirbach sur le départ, un nouveau gardien arrive

Le départ d’Alexis Mirbach se précise au FC Nantes. C’est la surprise du chef. Le jeune portier suscite des convoitises en Ligue 2 et en National. Il veut jouer. Il veut grandir. Bien que beaucoup de supporters espéraient le voir s’imposer comme le numéro un pour la saison à venir en Ligue 2, le club a un autre plan.

Les dirigeants du FC Nantes cherchent un nouveau portier. Selon l’insider Emmanuel Merceron, cette recrue estivale viendra renforcer un secteur clé, alors même que le vétéran Patrik Carlgren pourrait, contre toute attente, prolonger son séjour sur les bords de l’Erdre.

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Le futur gardien pourrait débarquer avec les gants de titulaire ou comme simple doublure d’expérience. Après une saison difficile, le poste des gardiens de but devient la priorité pour les Kita. Le numéro 1 Anthony Lopes va quitter le navire à la fin de la saison.

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Alexis Mirbach va donc le suivre et rapporter un joli chèque au FC Nantes. Sur Transfertmarkt, la valeur marchande du gardien de but français est estimée à 50 000 euros. Il est sous contrat jusqu’en 2028. Le cas Mirbach n’est sans doute que le premier domino d’une longue série de mouvements attendus cet été.