Rodez ou Red Star, qui est le pire adversaire pour l’ASSE ?

L’ASSE connaitra son adversaire du play-off 2, ce mardi soir. Qui de Rodez AF et du Red Star serait le meilleur adversaire pour l’AS Saint-Etienne ?

Play-off 1 : Rodez AF – Red Star pour se départager

Troisième au classement final de la Ligue 2, l’ASSE est contrainte de disputer le play-off 2 pour tenter de rejoindre la Ligue 1, en passant par les barrages. Elle attend donc de connaître son adversaire pour le match prévu le vendredi 15 mai, au stade Geoffroy-Guichard.

Cet adversaire sera le Rodez AF ou le Red Star. Respectivement 5e et 4e à l’issue de la saison régulière, ces deux équipes s’affrontent pour le compte du play-off 1, ce mardi (20h30), au stade Bauer à Saint-Ouen.

Sur les six dernières confrontations entre Ruthénois et Audoniens, l’avantage est pour les derniers. Ils dominent avec 3 victoires, contre 3 matchs nuls. Cette saison, les deux clubs se sont neutralisés à l’aller comme au retour en championnat, sur le même score (1-1).

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Ils ont également fini à égalité, soit 58 points chacun. Le Red Star a devancé RAF grâce à son avantage à la différence de buts, soit +11 contre +6.

Rodez préféré au Red Star par les supporters de Saint-Etienne ?

Qui des deux clubs serait le meilleur ou le pire adversaire pour l’AS Saint-Etienne ? Si l’on se réfère aux résultats des Stéphanois face à ces deux équipes cette saison, la préférence des supporters irait vers Rodez AF.

Les Verts ont étrillé les Sang et Or (4-0) à Geoffroy-Guichard et se sont inclinés (2-1) à Paul-Lignon. De plus, le club de l’Aveyron a fini en 5e position, derrière le Red Star. Quant à l’Etoile Rouge, elle avait remporté le match aller contre l’ASSE (2-1), puis avait perdu la rencontre retour dans le Forez (2-0).

20 matchs sans défaite : RAF dans une superbe dynamique !

Néanmoins, ce serait une grosse erreur de penser que les Ruthénois sont prenables comparativement aux Audoniens. L’équipe de Didier Santini est dans une incroyable dynamique. Elle est sur une série d’invincibilité de 20 matchs consécutifs en championnat, depuis le 21 novembre 2025. Soit précisément 11 victoires et 9 nuls.

Aucun club des 5 grands championnats européens, première et deuxième divisions confondues, n’a fait mieux que Rodez. Le club aveyronnais dispose pourtant du 16e budget de la Ligue 2, estimé à 7,7 millions d’euros.

Pourquoi l’ASSE doit se méfier de Rodez

L’AS Saint-Etienne devrait donc se méfier de RAF, qui l’a d’ailleurs empêché de finir à la deuxième place qualificative pour la montée directe en Ligue 1. Relativement à la défaite de la 33e et avant-dernière journée de Ligue 2, le 2 mai dernier.

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Toutefois, l’équipe de Philippe Montanier n’a pas à choisir son adversaire. Elle serait bien inspirée de se préparer à affronter le vainqueur du choc Red Star – Rodez, lors du play-off 2, sans calcul.