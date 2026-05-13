OM-Stade Rennais : Une décision tombe avant le choc

L’OM et le Stade Rennais connaissent désormais un élément clé avant leur affrontement décisif au Vélodrome : l’identité de l’arbitre chargé de diriger cette soirée sous haute tension. Entre ambitions européennes, souvenirs contrastés et pression populaire, ce duel dépasse largement le simple cadre d’une dernière journée de championnat.

‎OM-Stade Rennais : Ruddy Buquet au sifflet d’un match à très haute tension

‎À quelques jours d’un rendez-vous capital entre l’OM et le Stade Rennais, la décision est tombée : Ruddy Buquet sera au sifflet pour diriger le choc entre les deux clubs. Une nomination loin d’être anodine tant l’environnement du Vélodrome peut peser dans une rencontre où chaque décision arbitrale risque d’être scrutée à la loupe.

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‎Pour les supporters olympiens, ce nom évoque d’ailleurs un souvenir plus souriant. L’homme en noir avait officié lors d’un succès spectaculaire des Marseillais à Angers plus tôt dans la saison. Mais dans une campagne marquée par des montagnes russes émotionnelles, les superstitions valent souvent moins qu’un pressing bien exécuté.

‎L’Europe au bout des crampons marseillais

‎Ce OM–Stade Rennais n’a rien d’un simple match de clôture. Marseille joue une partie de son avenir continental. Une victoire ouvrirait les portes d’une qualification plus favorable en Europe, tandis qu’un faux pas pourrait replonger le club dans une profonde frustration.

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‎L’équation est simple : gagner pour éviter les calculs anxiogènes. Dans les couloirs du Vélodrome, l’idée d’une saison sauvée sur le fil reste vivace. Mais une contre-performance ferait ressurgir les critiques autour d’un exercice trop irrégulier pour un effectif bâti avec autant d’ambitions.