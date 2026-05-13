Alerte OM : Vers un duel inédit pour l’après Habib Beye ?

L’OM et Habib Beye pourraient bientôt écrire les dernières lignes d’une aventure déjà fragilisée par les doutes en interne. Alors que Marseille prépare une profonde réorganisation sportive, deux profils bien distincts émergent pour reprendre un vestiaire en quête de stabilité : un technicien au passé marseillais et un bâtisseur reconnu de Ligue 1.

‎L’OM prépare déjà le prochain virage

‎À Marseille, les grandes décisions n’attendent jamais longtemps. Même si la saison n’a pas encore totalement livré son verdict, les dirigeants olympiens semblent déjà réfléchir à l’après-Beye. Une qualification européenne ne suffirait pas forcément à rebattre les cartes, preuve que le débat dépasse les simples résultats du moment.

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‎En coulisses, l’arrivée annoncée d’un nouveau directeur sportif pourrait accélérer les choix structurants. Le club phocéen veut éviter les bricolages successifs qui ont souvent fragilisé son projet ces dernières années. À l’OM, l’été ressemble rarement à une promenade sur le Vieux-Port : c’est plutôt un chantier à ciel ouvert.

‎Christophe Galtier, le retour sentimental mais exigeant ?

‎Le profil de Christophe Galtier intrigue autant qu’il divise. Ancien joueur du club, il conserve une connexion particulière avec Marseille. Son expérience du très haut niveau et sa capacité à gérer la pression pourraient séduire une direction désireuse de retrouver une identité compétitive.

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‎Mais un point mérite attention : le technicien ne voudrait pas débarquer sans garanties solides. Effectif cohérent, ambitions assumées et moyens financiers crédibles seraient au cœur de sa réflexion. Une manière de rappeler qu’à Marseille, les promesses enthousiasmantes doivent souvent survivre à la réalité du mercato.

‎Bruno Genesio, le pari de la stabilité ?

‎Dans un registre différent, Bruno Genesio apparaît comme une alternative crédible. Son profil plaît pour une raison simple : il sait construire sans forcément disposer d’une machine de guerre financière. Son passage dans plusieurs clubs français a renforcé sa réputation de technicien pragmatique et méthodique.

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Quel entraîneur correspond réellement au futur OM ? Un meneur charismatique habitué aux grands vestiaires ou un architecte patient capable de bâtir un projet durable ? Ce choix pourrait bien dessiner les contours de la prochaine décennie olympienne, bien plus qu’une simple saison de transition.