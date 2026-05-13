Mercato : Urgent ! Alvarez au PSG ? La bombe qui change tout

Le PSG et Julian Alvarez agitent déjà le prochain mercato dans une rumeur aussi spectaculaire qu’imprévisible. Alors qu’un transfert XXL semblait prendre forme autour de l’attaquant argentin, un revirement inattendu venu des coulisses parisiennes pourrait totalement rebattre les cartes et changer les plans du club de la capitale.

‎Mercato PSG : Julian Alvarez, un rêve offensif qui faisait saliver Paris

‎Depuis plusieurs semaines, le nom de Julian Alvarez circule avec insistance autour du PSG. L’idée n’a rien d’anodin : le champion du monde argentin sort d’une saison pleine avec l’Atlético de Madrid, confirmant sa capacité à marier efficacité, pressing et intelligence de déplacement. À Paris, certains y voyaient déjà le complément idéal du nouveau projet offensif.

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‎L’emballement s’est accéléré lorsque plusieurs médias espagnols ont évoqué une possible offensive parisienne dépassant les 150 millions d’euros. Une somme vertigineuse, certes, mais cohérente avec le marché actuel des attaquants d’élite. Pour le PSG, attirer un joueur du profil d’Alvarez aurait envoyé un message fort à l’Europe : Paris veut frapper vite et fort.

‎Luis Enrique refroidit un dossier brûlant

‎Mais le mercato adore les virages serrés. Alors que l’enthousiasme gagnait les supporters, une information venue d’Espagne a brusquement refroidi l’atmosphère : Luis Enrique ne considérerait pas Julian Alvarez comme une priorité immédiate d’après Sport. ‎Ce détail change beaucoup de choses. Au Paris SG, aucun transfert majeur ne s’effectue réellement sans validation technique du coach espagnol.

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Et derrière cette apparente hésitation se cache peut-être une logique sportive : Luis Enrique privilégie souvent des profils capables d’évoluer dans un système très précis, où mobilité et discipline tactique priment autant que les statistiques.

‎Une stratégie parisienne plus subtile qu’elle n’y paraît

‎Faut-il alors enterrer le dossier ? Pas si vite. Le Paris Saint-Germain avait déjà tenté d’attirer Alvarez lors de son départ de Manchester City, preuve que l’intérêt n’est pas nouveau. Le joueur avait finalement choisi Madrid, un environnement plus stable pour poursuivre sa progression.

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Le championnat d’Europe apprécie Julian Alvarez, mais rien n’indique aujourd’hui qu’un transfert soit réellement imminent. Entre stratégie de négociation, rumeurs alimentées par les médias espagnols et concurrence du Barça, le dossier reste mouvant.