‎ASSE : Mauvaise nouvelle pour Stassin avant les play-offs ?

Lucas Stassin et l’ASSE abordent un moment charnière de la saison avec une interrogation qui pourrait peser lourd dans la tête du buteur stéphanois. Alors que les play-offs de Ligue 2 approchent, un élément extérieur pourrait rebattre les cartes et compliquer les ambitions du jeune attaquant belge, autant en club qu’à l’international.

‎ASSE : Une concurrence belge qui se resserre autour de Stassin

‎À Saint-Étienne, les regards restent braqués sur la montée, mais une autre bataille se joue discrètement pour Lucas Stassin. En Belgique, la hiérarchie offensive continue de se densifier avec des jeunes talents qui gagnent du terrain. Selon But, le récent choix international de Matias Fernandez-Pardo, désormais pleinement engagé avec les Diables Rouges, renforce un secteur offensif déjà très concurrentiel.

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‎Pour Stassin, le message est clair : le moindre relâchement pourrait coûter cher. Quand un attaquant qui évolue dans un contexte européen s’impose progressivement dans les radars, les places deviennent plus rares. À l’approche des échéances internationales qui mènent vers la Coupe du monde 2026, chaque match compte désormais double.

‎Stassin, un rôle clé malgré les turbulences

‎Du côté de l’ASSE, pourtant, Lucas Stassin demeure un rouage offensif précieux. Même dans les périodes plus compliquées, le Belge a souvent répondu présent par son activité, sa mobilité et sa capacité à faire respirer le collectif. Ses statistiques (11 buts et 7 passes décisives) rappellent qu’il reste un acteur majeur du projet stéphanois.

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‎Mais le football adore les paradoxes. Un attaquant peut signer une saison convaincante et voir malgré tout la concurrence s’accélérer autour de lui. Dans le Forez, on sait d’ailleurs qu’un joueur offensif se juge aussi sur sa capacité à répondre présent dans les rendez-vous qui pèsent lourd.

‎Les playoffs, un test mental autant que sportif

‎Cette pression peut-elle freiner Stassin ? Probablement pas, si l’on se fie au profil du joueur. Les attaquants en quête de reconnaissance internationale transforment souvent ce type de concurrence en carburant psychologique. Pour l’ASSE, cette situation pourrait même devenir un levier inattendu.

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Un Stassin piqué dans son orgueil, déterminé à envoyer un signal fort aux sélectionneurs belges, pourrait bien hausser le curseur au moment où Saint-Étienne en aura le plus besoin. Car dans les play-offs, les détails font souvent basculer une saison entière.