‎PSG : La confession sans filtre de Luis Enrique !

Le PSG et Luis Enrique avancent vers un nouveau sacre national, mais c’est une confession inattendue de l’entraîneur espagnol qui a capté l’attention avant le déplacement à Lens. Absent des Trophées UNFP, le technicien parisien a expliqué son choix avec une franchise désarmante, tout en livrant un regard personnel sur son aventure parisienne.

‎PSG : Une absence remarquée… et totalement assumée

‎À quelques heures d’un possible titre officiel de champion de France, Luis Enrique s’est présenté face aux journalistes avec son calme habituel. Mais une question a rapidement animé la conférence : pourquoi ne figurait-il pas aux Trophées UNFP, cérémonie incontournable du football français ?

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‎La réponse de l’Espagnol n’a laissé aucune place au doute. « Je ne viens jamais dans ce type de fête. Je préfère rester à la maison pour étudier Arsenal », a-t-il lâché. Une sortie révélatrice d’un entraîneur focalisé sur un objectif bien plus grand : mener le PSG vers les sommets européens plutôt que collectionner les apparitions protocolaires.

‎Un hommage appuyé de Luis Enrique à Pierre Sage

‎Malgré son absence, le coach parisien n’a pas manqué d’élégance envers les récompensés. Heureux de voir plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain distingués, il a surtout salué le sacre de Pierre Sage comme meilleur entraîneur de la saison.

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‎« Félicitations à Pierre Sage car il mérite de gagner ce trophée (…) C’est incroyable ce qu’il a fait », a insisté Luis Enrique. Une déclaration qui en dit long sur le regard attentif qu’il porte à ses confrères, même en pleine course au titre.

‎Le Paris SG face au miroir de son entraîneur

‎Au-delà des trophées, Luis Enrique a aussi livré une confidence plus intime sur lui-même. Interrogé sur le technicien arrivé en 2023 et celui d’aujourd’hui, sa réponse a mêlé assurance et émotion. ‎« Luis Enrique est fier de lui-même tout le temps, spécialement quand je perds », a-t-il confié avant d’ajouter :

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« Je suis très fier de ce que je représente, car je représente ma famille ». Derrière la carapace du stratège obsédé par le détail, le PSG découvre aussi un homme guidé par des convictions personnelles fortes et une obsession du travail qui explique sans doute les progrès du club.