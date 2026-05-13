Mercato ASSE : Alerte, le grand ménage lancé à Saint-Etienne

La Direction de l’Académie de l’ASSE a décidé de faire le ménage au sein de son effectif cet été. Plusieurs départs ont donc été validés et la liste des joueurs concernés a été officialisée.

Mercato : L’ASSE libère 19 joueurs, dont Karim Cissé et Jules Mouton

Une opération dégraissage est entamée au Centre de formation de l’ASSE. La Direction de l’Académie a validé le départ de 19 joueurs au total, selon les informations rapportées par le journaliste du quotidien Le Parisien, Benjamin Quarez. Ils n’ont pas été retenus par les techniciens après évaluation. Ils quittent donc le club ligérien, libres de tout engagement.

Neuf joueurs de l’équipe Réserve stéphanoise sont notamment concernés : Karim Cissé, Jules Mouton, Elysée Ntambu Mvaka, Samy Achour, Noa Delacroix, Ewan Hornech, Yanis Mimoun, Maxence Tatuszka et Ryan Ait Amer.

Sept joueurs du groupe formation sont aussi invités à faire leurs valises : Noham Aini, Leovan Charros, Daniel Epanya, Sacha Nedic, Ismaël Verhoeven, Antoine Foray et Ilyes Mansouri.

La dernière catégorie de joueurs annoncés sur le départ concerne le groupe Avenir : Milan Dubien, Lounes El Omari et Hugo Reynoudt quittent également l’AS Saint-Etienne.

L’@ASSEofficiel a communiqué la liste des joueurs de son centre de formation qui ne seront pas conservés. #mercato #ASSE pic.twitter.com/Ml8k86IdL6 — Benjamin Quarez (@B_Quarez) May 13, 2026

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Parmi ces 19 joueurs laissés libres, seuls Karim Cissé (21 ans) et Jules Mouton (21 ans) ont fait des apparitions en équipe professionnelle. Le Guinéen totalise 9 matchs en pros, tandis que le cadet de Luis Mouton a disputé une rencontre en coupe de France cette saison.