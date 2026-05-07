Mercato ASSE : Deux départs déjà actés en coulisse à Sainté

Issus de la formation de l’ASSE, deux jeunes joueurs sont invités à quitter le club cet été. Leur contrat respectif ne sera pas reconduit.

ASSE : Jules Mouton et Karim Cissé ne seront pas prolongés

La Direction de l’ASSE a déjà pris une décision concernant l’avenir de Jules Mouton et Karim Cissé, deux joueurs formés au club. Leur contrat expirant en juin 2026 ne sera pas renouvelé, selon les informations de Peuple-Vert. Le milieu défensif français et le milieu offensif Guinéen n’ont pas réussi à intégrer l’équipe de Philippe Montanier. Ils seront laissés libre de rejoindre le club de leur choix, afin de lancer leur carrière.

Le nouvel entraîneur et son staff cherchent à construire une équipe plus solide pour la saison prochaine. Que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2. Et les deux joueurs de 21 ans ne font pas partie du projet de Kilmer Sports Ventures, à en croire le média spécialisé. D’après la source, « cette décision qui ne remet pas en cause ses qualités, mais qui s’inscrit dans une logique de concurrence accrue et de restructuration de l’effectif » de l’AS Saint-Etienne.

Mouton capitaine de la Réserve, Cissé prêté à Annecy

Frère cadet de Louis Mouton (23 ans, Angers SCO), Jules Mouton a passé un peu plus d’une dizaine d’année à l’ASSE. Il avait signé son premier contrat professionnel, le 28 mai 2025, grâce à ses performances avec l’équipe Réserve, dont il était le capitaine. Il s’est certes entraîné avec l’équipe professionnelle, mais n’a pas joué de match en Ligue 2. Il compte seulement une apparition en Coupe de France cette saison.

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Quant à Karim Cissé, il a rejoint le centre de formation stéphanois en 2020, en provenance de Lyon-La Duchère. Après trois années à l’Académie, il a décroché son premier contrat professionnel, le 1er juillet 2023. Le natif de Conakry (Guinée) a ensuite fait 8 apparitions en Ligue 2 lors de la saison 2023-2024. La saison dernière (2024-2025), il était prêté au FC Annecy, club avec lequel, il a disputé 16 matchs, dont 12 en Ligue 2.