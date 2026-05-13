ASSE : Les retours se confirment, des renforts contre Rodez

Les retours de blessure se confirment à l’ASSE. À deux jours du play-off 2 contre Rodez AF, quatre joueurs ont étoffé le groupe stéphanois.

ASSE : Le Cardinal, Pedro et Duffus dans le groupe, mais partiellement

Lors de la deuxième séance d’entraînement de l’ASSE, cette semaine, Philippe Montanier a accueilli trois joueurs dans son groupe. Julien Le Cardinal, Joshua Duffus et Kévin Pedro ont participé à l’entraînement collectif, ce mercredi, mais partiellement selon la précision d’Evect. De retour de pépins physiques, ils reprennent donc progressivement.

Le Cardinal (ischio-jambiers) et Duffus (cheville) avaient quitté leurs coéquipiers lors du dernier match de Ligue 2, face à Amiens SC (5-0). Quant à Pedro (20 ans), il avait manqué la dernière journée du championnat, à cause de douleurs aux adducteurs.

Larsonneur travaille aussi à l’entraînement

Souffrant du genou et absent du groupe contre Amiens, Gautier Larsonneur est aussi de retour sur les photos de l’entraînement, publiées par le club sur son site internet. Apparemment remis de sa blessure, le gardien N°1 et capitaine postule pour le play-off 2, vendredi (20h30) à Geoffroy-Guichard.

Le retour de ce quatres joueurs à l’entraînement est une bonne nouvelle pour l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne, dont l’équipe est fortement diminuée. En effet, la saison est terminée pour Mahmoud Jaber, Chico Lamba, Nadir El Jamali et Paul Eymard. Quant à Florian Tardieu (mollet), il est revenu à l’entraînement individuel, mais il n’est pas certain de réintégrer le groupe pour les barrages.

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Si l’ASSE récupère des renforts pour affronter Rodez AF, les Ruthénois, eux, sont confrontés à un gros souci de récupération, après leur match intense et renservant contre le Red Star, mardi soir. Ils n’ont que deux jours de récupération, contrairement aux Stéphanois qui ont joué depuis samedi dernier.