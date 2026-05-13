Mercato FC Nantes : Rebondissement pour Frédéric Guilbert

Ça se bouscule pour l’avenir de Frédéric Guilbert au FC Nantes. Le latéral français pourrait ne pas prolonger son bail à Nantes.

Mercato FC Nantes : Frédéric Guilbert, le grand flou à Nantes !

Une nouvelle fraîche tombe pour Frédéric Guilbert. Alors que le défenseur français semblait poursuivre l’aventure au FC Nantes, une info moins rassurante sort. Rien n’est encore signé.

Mardi soir, L’Équipe annonçait que le latéral droit de 31 ans allait prolonger l’aventure chez les Canaris. Mais cette certitude a vite été douchée. David Phelippeau, journaliste chez Ouest-France et spécialiste reconnu du club, s’est prononcé sur ce dossier sur les réseaux sociaux. Selon lui, aucun accord définitif n’existe à ce jour entre le joueur et ses dirigeants du FC Nantes.

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Arrivé libre cet hiver après son départ de Lecce, l’ancien Strasbourgeois s’est imposé comme un pilier du vestiaire. Ses performances solides en fin de saison ont éveillé l’intérêt de la concurrence. En fin de contrat en juin prochain, le joueur attire les regards.

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L’AS Saint-Étienne et le Racing Club de Lens lui font des yeux doux. Les Verts et les Sang et Or pourraient profiter de cette situation concernant l’avenir du roc pour rafler la mise. La bataille pour s’attacher les services du cadre nantais est donc relancée. Le FC Nantes parviendra-t-il à sécuriser son latéral avant qu’il ne file chez un rival ? Le suspense reste entier.