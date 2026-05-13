ASSE : Santini montre la force de frappe de Rodez AF

Avant son déplacement à Saint-Etienne pour affronter l’ASSE, vendredi, l’entraîneur de Rodez AF a dévoilé l’une des clés du match de play-off 2.

Santini : « Notre force ? Quand tout va mal, on est toujours capable de revenir »

L’ASSE prépare calmement le match décisif contre Rodez AF, qui a éliminé le Red Star à l’issue d’un match âprement disputé (2-3). En déplacement à Saint-Ouen au stade Bauer, les Ruthénois ont été menés à deux reprises (1-0) et 2-1). Mais ils sont revenus au score chaque fois, avant de renverser les Audoniens (2-3, 69e).

Selon Didier Santini, la capacité de se surpasser pour reprendre le dessus fait partie des forces de son équipe. « Nous étions menés et puis le match a basculé de notre côté. C’est un peu le facteur de notre saison. Quand on croit que tout va mal, on revient et ensuite, on marque pour prendre l’avantage. C’est une force, on sait que même derrière, on est toujours capable de revenir », a-t-il souligné sur Ligue 1+.

La récupération, la clé pour Rodez AF face à l’ASSE

Toutefois, le gros défi de RAF reste la récupération après le match de haute intensité livré contre l’Etoile Rouge. Le coach du club de l’Aveyron en est conscient. « Honnêtement, c’était un match compliqué, j’ai senti qu’il y avait beaucoup de fatigue, vraiment. Il faut bien récupérer si on veut enchaîner vendredi à Saint-Étienne, ça va vite arriver », a-t-il prévenu.

Selon Didier Santini, la récupération sera justement déterminante pour eux face aux Stéphanois, qui ont joué depuis le samedi 9 mai. « La récupération, c’est la clé pour nous, dans un stade compliqué, face un superbe public et contre une grosse équipe », a-t-il souligné.

Santini : « On va jouer notre va-tout à Saint-Etienne »

Cependant, Rodez AF jouera son football habituel, celui qui lui a permis de faire sin incroyable série de 21 matchs sans défaite en championnat (play-off 2 compris).

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« L’entraîneur de l’ASSE (Philippe Montanier) le sait, on va jouer notre va-tout, on verra. Le plus important maintenant, c’est de se calmer, ne pas perdre trop d’énergie et switcher sur Saint-Étienne », a déclaré le technicien des Ruthénois.