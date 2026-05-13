Info Mercato : Une grosse surprise sur le banc du FC Lorient

Le FC Lorient avance déjà sur son prochain projet sportif. Alors qu’Olivier Pantaloni quittera son poste à l’issue de la saison, les dirigeants bretons auraient identifié Will Still pour prendre la succession du technicien corse.

Mercato FC Lorient : Will Still en pole position

Le dossier commence sérieusement à s’accélérer du côté du club morbihannais. Selon les informations de RMC Sport, des discussions sont actuellement en cours entre les dirigeants lorientais et Will Still. Passé par le Stade de Reims puis le RC Lens, le technicien anglo-belge ferait désormais figure de priorité pour succéder à Olivier Pantaloni.

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Sans club depuis son départ de Southampton en novembre dernier, Will Still garde une forte envie de retrouver la Ligue 1. Le coach de 33 ans l’avait récemment confié publiquement : « Mon objectif est de revenir en France, et je ne ferme la porte à rien. Je veux juste que ce soit le bon projet avec les bonnes personnes ».

Un retour attendu en Ligue 1

Malgré une expérience plus délicate en Angleterre, Will Still reste un entraîneur apprécié en France. Son passage à Reims entre 2022 et 2024, puis son aventure sur le banc du RC Lens lors de la saison 2024-2025, lui ont permis de conserver une solide réputation sur le marché des entraîneurs.

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Le FC Lorient devra toutefois faire face à la concurrence dans ce dossier. Toulouse surveille également la situation depuis plusieurs semaines. Le président du TFC avait d’ailleurs évoqué publiquement le profil du technicien belgo-britannique, notamment pour sa capacité à évoluer dans un environnement international grâce à sa maîtrise de l’anglais. Mais à ce stade, le club breton semble avoir pris une légère avance dans les discussions autour de Will Still.