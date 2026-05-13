Ça chauffe à l’OM : L’arrivée de Bruno Genesio validée !

La direction de l’OM est en quête d’un nouvel entraîneur français en vue de succéder à Habib Beye. Et la piste menant à Bruno Genesio séduit de plus en plus. Des voix s’élèvent pour son arrivée à Marseille.

Mercato OM : Bruno Genesio, un sérieux candidat à la succession de Beye

Ça sent la fin entre Habib Beye et l’Olympique de Marseille. L’entraîneur sénégalais, arrivé en février dernier, n’a pas réussi à relancer l’équipe phocéenne. Son OM pointe actuellement à une honteuse 6e place du Championnat. Les Phocéens ne peuvent plus se qualifier directement pour la Ligue des champions.

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Cette fin de saison décevante devrait précipiter son départ de l’OM. Le casting pour le remplacer a déjà débuté. Plusieurs pistes sont étudiées, dont celle menant à Bruno Genesio. Le technicien français s’apprête à quitter le LOSC cet été au terme de son contrat. De plus, le projet OM serait le seul défi capable de le maintenir en Ligue 1.

Benoit Trémoulinas milite pour son arrivée à Marseille

Les signaux semblent au vert pour une future collaboration entre Bruno Genesio et l’OM. Ce dossier chaud a d’ailleurs reçu une validation de poids de la part de Benoit Trémoulinas. L’ancien Bordelais, intervenant sur le plateau de L’Équipe de Greg, milite pour son arrivée à Marseille.

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Il estime que le salut de l’OM passe par une stabilité retrouvée, incarnée par le duo Bruno Genesio et Grégory Lorenzi. Ce dernier est attendu au poste de directeur sportif marseillais. « Génésio et Lorenzi, qui arrivent main dans la main (…) je trouve que ça peut le faire », est-il convaincu. Reste à savoir si ce souhait se réalisera.