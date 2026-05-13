Stade Rennais : Deux forfaits confirmés avant Marseille ! 

Les nouvelles sont plus ou moins bonnes pour le Stade Rennais avant le choc face à Marseille. Deux cadres du SRFC sont forfaits.

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Le Vélodrome va trembler ce dimanche pour l’ultime acte de la saison. L’Olympique de Marseille attend de pied ferme le Stade Rennais. C’est un duel décisif pour l’Europe. Le décor est planté : une 34e journée de Ligue 1 aux allures de finale.

Actuellement sixièmes, les Marseillais doivent impérativement s’imposer pour valider leur ticket en Ligue Europa. En face, les Bretons occupent la cinquième place. Les hommes de Franck Haise peuvent se qualifier pour la C1. Un exploit reste possible, mais il dépendra des résultats de Lyon et Lille.

Rennes arrive en pleine forme. Le club breton a réalisé une remontée spectaculaire en signant cinq succès lors de ses six dernières sorties. Après avoir dicté leur loi face à Angers, Strasbourg et Nantes, les Rouge et Noir ont montré leur force de caractère le week-end dernier. Menés par le Paris FC, ils ont su renverser la vapeur pour l’emporter 2-1. Cette victoire consolide leur position européenne.

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Pour ce choc face à l’OM, certains joueurs du SRFC sont out. C’est un effectif diminué qui se déplacera dans le Sud. Franck Haise devra composer sans son gardien habituel, Brice Samba, suspendu. C’est donc sa doublure, Silistrie, qui protègera les filets rennais. Le secteur défensif souffre également de l’absence prolongée de Jérémy Jacquet. Le futur défenseur de Liverpool ne portera plus les couleurs rennaises cette saison. De son côté, Frankowski reste très incertain.

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Tous les regards se tourneront vers l’homme en forme : Estéban Lepaul. Le buteur français vient de franchir le cap des 20 buts en championnat. Fort d’une série de quatre matchs consécutifs en faisant trembler les filets, il est le favori pour le titre de meilleur buteur. Dimanche, son efficacité sera la clé du destin rennais.