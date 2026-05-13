FC Nantes : Pluie de forfaits confirmés avant Toulouse  

Le coach du FC Nantes, Vahid Halilhodžić déplore plusieurs forfaits avant le dernier choc de la saison face au Toulouse en Ligue 1.

FC Nantes : Le point sur le groupe avant Toulouse

Le rideau tombe sur une saison noire. Ce dimanche 17 mai, le FC Nantes reçoit Toulouse pour une clôture de championnat sans enjeu, mais chargée d’amertume.

La sentence est tombée la semaine dernière : les Canaris sont relégués. Malgré un sursaut d’orgueil face à l’OM au début du mois, la courte défaite à Lens a scellé leur destin. Le club reste figé à la 17e place avec un bilan comptable famélique de seulement une victoire lors des dix dernières rencontres. Pour cette ultime sortie dans l’élite, l’honneur reste la seule motivation des Jaune et Vert.

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À l’inverse, Toulouse termine l’exercice en pleine confiance. Les hommes de Carles Martinez occupent la 10e position et lorgnent même sur le top 9. Porté par une série d’invincibilité de trois matchs, le TFC a récemment enchaîné des succès probants contre Strasbourg et Lyon. Ce sera d’ailleurs la dernière fois que Martinez dirigera les Violets, son départ étant désormais acté. Très performants hors de leurs bases, les Toulousains comptent bien profiter de la fébrilité adverse pour soigner leurs statistiques offensives.

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Pour cette affiche contre les Violets, Vahid Halilhodžić sera privé de plusieurs cadres. L’infirmerie du FC Nantes déborde. Deiver Machado, Fabien Centonze, Amian et Tylel Tati sont tous indisponibles. À cette hécatombe défensive s’ajoute l’absence de Deuff au milieu, tandis que l’incertitude plane encore sur la participation de Francis Coquelin.