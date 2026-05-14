Mercato ASSE : Un talent claque la porte à Saint-Etienne

Parmi les jeunes joueurs laissés libres par la direction du Centre de formation de l’ASSE, figure un talent prometteur. Il a reçu une offre, mais l’a repoussée.

Mercato : L’ASSE se sépare de 19 joueurs

L’ASSE s’est séparée d’un groupe de 19 joueurs issus de son centre de formation. Ils sont presque tous en fin de contrat aspirant ou premier contrat professionnel. Karim Cissé et Jules Mouton, deux milieux offensifs ayant fait au moins une apparition avec l’équipe professionnelle cette saison ont été aussi libérés.

Neuf joueurs de l’équipe Réserve stéphanoise, sept du groupe formation et trois éléments du groupe Avenir sont concernés par ces nombreux départs.

Sonny Yvars repousse une proposition de prolongation et file librement

Selon la précision de Peuple-Vert, Sonny Yvars (18 ans) a bel et bien reçu une proposition pour poursuivre sa formation et sa progression au sein de l’Académie stéphanoise, mais il l’a refusée. Il s’agissait d’un contrat stagiaire, d’une durée d’un an.

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Le milieu offensif de la section U19 Nationaux était arrivé à Saint-Etienne en 2022, en provenance du club d’Ain Sud. Il va désormais se lancer à la recherche d’un nouveau projet pour démarrer sa carrière.

Le premier défi de l’attaquant né en 2008 sera de trouver un club qui va lui accorder un premier contrat professionnel. Le deuxième sera de trouver du temps de jeu en équipe A.

Premier contrat pro en vue pour Lutin Zidee et Noah Moulin

En revanche, l’ASSE a sélectionné plusieurs autres pépites. Ces derniers vont poursuivre leur formation et développement au sein de l’institution dirigée par Laurent Huard.

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D’après les indiscrétions du média spécialisé, Medhy Lutin Zidee ou encore Noah Moulin vont prochaine signer un premier contrat professionnel chez les Verts.