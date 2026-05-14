Coup de théâtre à l’OM : Grégory Lorenzi bloqué par Nice !

La direction de l’OM mise sur Grégory Lorenzi afin de succéder à Medhi Benatia. Sauf que ce deal est bloqué par l’OGC Nice qui invoque un document déjà signé avec le dirigeant corse.

Mercato OM : Grégory Lorenzi au cœur d’un litige avec l’OGC Nice

L’ère Stéphane Richard à l’Olympique de Marseille n’a pas officiellement débuté qu’il connaît déjà son premier imbroglio administratif. Le départ acté de Medhi Benatia a poussé les dirigeants phocéens à trouver son successeur. Grégory Lorenzi est bien parti pour le remplacer.

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Les négociations entre les deux parties ont été concluantes. Grégory Lorenzi, qui va quitter Brest, serait d’accord pour devenir le nouveau directeur sportif de l’OM. Il voit cependant son arrivée en Provence sérieusement perturbée par … l’OGC Nice. Le bâtisseur brestois se retrouve en effet au cœur d’un litige inattendu avec les Aiglons. Ce qui menace sa venue à l’OM.

Un engagement lié au maintien des Aiglon

La direction de l’OGCN affirme avec force que le dirigeant corse s’était préalablement engagé en faveur de son projet. Nice-Matin le confirme, Grégory Lorenzi a même « signé un document officiel » avec le Gym avant de succomber à l’appel marseillais. Cette volte-face provoque visiblement une colère noire au sein de la direction niçoise.

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Celle-ci refuse de voir son futur organigramme être bousculé sans réagir. L’engagement signé par le dirigeant corse dépendait toutefois du maintien des Aiglons dans l’élite. 16e de la Ligue 1, l’OGC Nice lutte encore pour sa survie. Une fois le maintien acquis, le club prévoit de porter l’affaire en justice.

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🗞️ Grégory Lorenzi aurait paraphé un document attestant son engagement pour l’#OGCNice en cas de maintien.

Les dirigeants Niçois ont l’intention de faire valoir ce document « une fois l’incertitude du terrain dégagé. »



(@Nice_Matin) pic.twitter.com/wh4JaRyk8G — Axel 🦅 (@SolamenNissa) May 13, 2026

L’idée n’est pas de forcer Grégory Lorenzi à s’engager contre son gré. Les Aiglons exigeront sans doute une compensation financière pour le préjudice subi. Cette signature imminente pourrait donc engendrer des frais imprévus pour l’OM.