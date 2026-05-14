Mercato OM : C’est confirmé, un gros transfert est déjà programmé

La décision est prise à Marseille. Le défenseur tricolore Benjamin Pavard va quitter l’OM à la fin de cette saison.

Mercato : Benjamin Pavard et l’OM, c’est rompu

L’aventure marseillaise de Benjamin Pavard touche à sa fin. Recruté pour renforcer une défense moribonde aux côtés de Nayef Aguerd, l’international français quitte la cité phocéenne suite à échec cuisant. L’OM a tranché. Le club ne conservera pas le champion du monde, faute de performances à la hauteur des espérances. La direction refuse de lever l’option d’achat intégrée à son contrat de prêt.

Ce passage au Vélodrome restera comme l’un des grands fiascos de la saison. Le joueur espérait pourtant se relancer après une période morose à l’Inter Milan. Le terrain a rendu un verdict inverse. Décevant, parfois fautif, le défenseur a coûté des points précieux à sa formation.

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Son avenir s’était rapidement assombri. Marseille rejette l’idée de verser les 15 millions d’euros nécessaires à son transfert définitif. L’expert Fabrizio Romano confirme cette tendance : le club olympien n’a entamé aucune démarche pour le conserver. Malgré les changements imminents dans l’organigramme sportif, le sort du défenseur semble scellé. Il appartient de nouveau à l’Inter, sans pour autant y avoir sa place.

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Le retour en Italie s’annonce glacial. Les dirigeants milanais ont déjà signifié à Benjamin Pavard qu’il devait se trouver un nouveau point de chute. Il n’est même pas convié à la reprise des entraînements. Si des rumeurs évoquent la Turquie ou l’Arabie Saoudite, le marché reste pour l’instant très calme autour du joueur de 30 ans. Le défenseur est désormais dans une situation compliquée.