‎PSG : Urgent ! Luis Campos lâche une bombe sur le mercato

Alors que les rumeurs s’emballent autour du mercato du PSG, Luis Campos a pris la parole avec un message aussi direct qu’inattendu. Pour l’instant, le géant parisien a décidé de freiner net les grandes manœuvres.

‎Mercato PSG : Luis Campos ferme la porte aux spéculations

‎Pendant que les réseaux sociaux s’enflamment et que les supporters imaginent déjà de nouvelles stars débarquer au Parc des Princes, Luis Campos a choisi de refroidir les enthousiasmes. Le directeur sportif parisien l’assure : le club ne vit pas actuellement au rythme des négociations frénétiques.

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‎« Notre mercato est complètement arrêté depuis quelques semaines », a affirmé le Portugais. Une déclaration forte qui tranche avec les nombreuses rumeurs liant notamment le PSG à Julián Álvarez. Pour Campos, ces informations relèvent davantage du brouhaha médiatique que d’un réel mouvement stratégique. « Les noms qui circulent ne sont que des spéculations », a-t-il insisté.

‎Une stratégie assumée avant un rendez-vous historique

‎Derrière cette prise de position, le PSG semble surtout protéger son vestiaire. À quelques jours d’un rendez-vous majeur sur la scène européenne, le club refuse toute distraction. Luis Campos a détaillé cette ligne de conduite adoptée conjointement avec l’entraîneur et la présidence : « Notre ambition, c’est d’arriver au 30 mai avec motivation et avec tout le monde à fond et focus sur ça », a-t-il confié au micro de BeIN Sport.

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‎Cette sortie médiatique n’a rien d’anodin. Dans les grandes institutions européennes, les périodes précédant une finale servent souvent à verrouiller la communication interne. Le Paris SG cherche visiblement à éviter qu’un dossier mercato ne vienne perturber une dynamique sportive positive. Une victoire majeure pourrait même redessiner totalement certains plans de recrutement.

‎Ousmane Dembélé et les dossiers cachés de l’été

‎Si le PSG assure ne pas avancer publiquement sur les transferts, plusieurs sujets sensibles restent bien présents en coulisses. La prolongation d’Ousmane Dembélé figure parmi les dossiers surveillés de près, preuve que le chantier du futur effectif n’est pas totalement gelé.

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« On sait très bien quelles sont nos cibles prochainement, mais on n’a pas bougé d’un millimètre sur le mercato », a confié Campos. ‎Son message est clair : priorité absolue au terrain, les décisions majeures viendront après le verdict sportif. À Paris, parfois, le plus grand mouvement est justement de ne pas bouger.