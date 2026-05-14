ASSE-Rodez : la grande annonce qui enflamme Saint-Étienne !

À l’ASSE, l’attente s’est transformée en certitude : le rendez-vous face à Rodez se jouera dans une ambiance d’enfer. Avant ce duel capital pour poursuivre le rêve d’accession, une annonce est venue électriser encore un peu plus un peuple vert déjà suspendu à son destin.

ASSE : Le Chaudron prêt à rugir face à Rodez

Il flotte sur l’AS Saint-Étienne un parfum des grandes soirées. Pour cette confrontation décisive face à Rodez, le mythique stade Geoffroy-Guichard affichera complet. Une nouvelle qui n’a surpris personne tant la ferveur populaire accompagne les Verts dans cette dernière ligne droite.

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Dans le Forez, ce rendez-vous dépasse largement le cadre d’un simple play-off. Les supporters le savent : une victoire ouvrirait la porte d’un barrage aux allures de finale pour retrouver l’élite. À l’heure où chaque détail compte, jouer dans un Chaudron plein pourrait peser lourd dans la balance.

Rodez face à l’enfer vert ?

Arrivé lancé après un succès spectaculaire contre le Red Star, Rodez débarque avec des certitudes, mais aussi face à une réalité intimidante : Geoffroy-Guichard version grand soir. Septième guichets fermés de la saison, ce chiffre dit tout de la mobilisation stéphanoise.

💚 Geoffroy-Guichard est inimitable !



La réception de Rodez ce vendredi se jouera à "Guichets fermés", pour la 7e fois de la saison ! pic.twitter.com/06puK6VT18 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) May 13, 2026

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L’expérience du football français le rappelle souvent : dans ces matches couperets, l’élan populaire agit parfois comme un douzième homme. Pour Saint-Etienne, c’est plus qu’une évidence : les hommes de Philippe Montanier bénéficieront d’un avantage psychologique majeur vendredi soir. Encore faudra-t-il le transformer en victoire sur la pelouse.