Mercato ASSE : Une mauvaise nouvelle tombe pour les Verts  

Annoncé sur la short-list de l’ASSE pour ce mercato estival, Enzo Bardeli pourrait snober les Verts. Le milieu de terrain se dirige vers l’Angleterre.

Mercato ASSE : Enzo Bardeli s’éloigne de Saint-Étienne

La bataille s’intensifie pour Enzo Bardeli. Priorité de l’ASSE pour l’été 2026, le maître à jouer de l’USL Dunkerque voit les prétendants se bousculer à sa porte. Des clubs anglais tournent autour de cette pépite qui a dominé la Ligue 2.

Enzo Bardeli sort d’une saison pleine. Avec 9 buts inscrits et 6 passes décisives délivrées en 33 rencontres, le milieu de terrain a porté Dunkerque. Son équipe n’a pas atteint l’élite, mais lui attise les convoitises. Il figure dans l’équipe-type du championnat.

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L’AS Saint-Étienne convoite le Français de 25 ans depuis longtemps. Il était sur la short-list des Verts lors du dernier mercato hivernal, mais le transfert ne s’était pas concrétisé. La donne change désormais. En fin de contrat en juin 2026, le natif de Coudekerque-Branche quittera le Nord pour un projet plus ambitieux.

Cependant, un obstacle freine les Verts. Le club forézien, actuellement 3e, doit encore valider sa montée via les play-offs. Il affrontera Rodez ce vendredi avant d’espérer un barrage contre le 16e de Ligue 1. Sans garantie de jouer dans l’élite, l’ASSE peine à convaincre Bardeli de rester au second échelon français.

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La concurrence devient rude pour ce dossier à coût zéro. Getafe et Levante ont déjà manifesté leur intérêt, proposant au joueur l’attrait de la Liga espagnole. Mais c’est l’Angleterre qui est sur le point de boucler le deal. Selon le journaliste Ben Jacobs, deux formations de Championship surveillent la situation. Wrexham AFC et Hull City sont chauds pour le recruter.