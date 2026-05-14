Mercato PSG : Gros coup, un milieu offensif dit oui à Campos  

La direction du PSG a trouvé une nouvelle pépite au Brésil à quelques semaines de l’ouverture du mercato estival. Les Brésiliens ont fixé le tarif pour leur milieu offensif.

Mercato : Le PSG défie l’Europe pour Gabriel Mec

Le PSG se lance dans une bataille. Pour recruter Gabriel Mec, le joyau brésilien, Paris devra écarter cinq concurrents européens de poids. Le club de la capitale confirme ainsi sa nouvelle obsession : dénicher les cracks de demain avant qu’ils ne deviennent inaccessibles.

Ce milieu offensif appartient au Grêmio Porto Alegre. Gabriel Mec n’a que 18 ans. Il a intégré l’équipe première en janvier 2025. Malgré un temps de jeu encore modeste (un but en 25 apparitions), son potentiel électrise les recruteurs parisiens. Le jeune Brésilien serait chaud pour rejoindre l’ogre parisien cet été.

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Mais le Grêmio prépare sa riposte. Le club brésilien propose à son prodige un contrat courant jusqu’en 2031. L’objectif est de sécuriser l’avenir du joueur pour faire grimper les prix. Actuellement estimé à 12 millions d’euros, Gabriel Mec ne partira pas pour moins de 20 millions d’euros selon son état-major.

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Le Paris SG n’est pas seul sur ce coup XXL. La concurrence s’organise sur tout le Vieux Continent. En Premier League, Newcastle surveille la situation de près. En Espagne, le FC Séville et Villarreal sont aux aguets. Le Shakhtar Donetsk et le FC Porto complètent cette liste de prétendants sérieux. La cote du jeune milieu grimpe. Ses récentes performances lui ont d’ailleurs ouvert les portes de la sélection brésilienne U20 en mars dernier.